L’evento, che coinvolgerà anche Isola Capo Rizzuto e Cutro, unirà competizioni calcistiche, spettacolo e valorizzazione del territorio. Tra gli ospiti Christian Riganò e Giorgia Palmieri, con il patrocinio del Comune di Botricello

Botricello al centro del progetto “Calabria Summer League”, il torneo di calcio giovanile che unisce lo sport al turismo e al divertimento.

Dal 25 al 28 giugno la cittadina ionica ospiterà la terza edizione del torneo vacanza organizzato da FL Tornei e S.T.E., promosso da Francesco Lemma e Giuseppe Corrado, e che coinvolgerà anche i comuni di Isola Capo Rizzuto e Cutro.

Una straordinaria occasione per promuovere il territorio della fascia ionica a cavallo tra le province di Catanzaro e Crotone, utilizzando i campi di calcio in erba naturale e sintetica delle tre cittadine.

Sono trentuno le società sportive impegnate nei vari tornei, con la presenza di giovani calciatori, tecnici e famiglie provenienti da diverse località d’Italia e che consentirà di far conoscere le strutture sportive, le bellezze naturali e l’offerta ricettiva della zona.

Tra i vari appuntamenti, Botricello ospiterà la presentazione del torneo Under 16 in programma venerdì 26 giugno, alle ore 21,30, sul terreno di gioco dello stadio comunale. Tra gli ospiti annunciati figurano Christian Riganò, ex bomber di Serie A con le maglie di Fiorentina e Messina e Giorgia Palmieri, conduttrice sportiva, modella e finalista di Miss Italia.

L’Amministrazione Comunale di Botricello ha concesso il patrocinio all’evento, ospitando uno dei tornei più importanti della stagione estiva e riuscendo ad attrarre turisti e visitatori, destagionalizzando una forma di vacanza particolarmente importante.

A seguire questo progetto sono stati il sindaco Saverio Simone Puccio e l’assessore Emanuele Carello, con la collaborazione con la consigliera delegata allo Sport Paola Catrambone.

«Ospitare questo evento sportivo è una grande occasione di promozione per tutto il territorio – hanno evidenziato gli amministratori – dal momento che ci consente di fare conoscere la nostra splendida costa, le caratteristiche di Botricello e lo stadio comunale che a breve sarà completamente ammodernato e ristrutturato, diventando il luogo ideale per ospitare manifestazioni di questo genere. Siamo orgogliosi di avere aperto la nostra comunità a queste forme di vacanza che rappresentano una occasione di crescita e di sviluppo e che punta a fare migliorare l’accoglienza turistica anche fuori dai periodi più utilizzati dai vacanzieri».