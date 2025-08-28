La Polisportiva Futura ha ufficialmente aperto la stagione 2025-2026. Dopo il pre-raduno del 22 agosto, l’intera rosa gialloblu si è ritrovata al Palattinà alla presenza del presidente Nino Mallamaci e della dirigenza. La squadra, guidata da Tonino Martino e Humberto Honorio, è al completo, con l’ultimo innesto Pedro Mendes dalla L84.

Il precampionato prenderà il via mercoledì 6 settembre con un allenamento rinforzato in casa contro l’Aurora Gallico. Il 10 settembre la squadra affronterà la Meta Catania in trasferta, mentre la Coppa della Divisione inizierà sabato 13 settembre contro la Gallinese, proseguendo il 20 settembre contro il Polistena. Tra queste sfide, mercoledì 17 settembre è in programma un’amichevole casalinga con il Duelle Cetraro, mentre lunedì 22 settembre la Futura sarà impegnata nella Coppa Sandro Abate in Irpinia.

L’esordio ufficiale in campionato è previsto per venerdì 26 settembre alle 19:30 al Palattinà contro il Canicattì.

Le parole di Mister Martino

«Ripartiamo dai play-off col Pescara, con la stessa determinazione con cui abbiamo concluso lo scorso campionato», commenta il tecnico. «Il gruppo è motivato: tra chi rientra dagli infortuni e i nuovi innesti, c’è grande fermento».

Sulla competitività della Serie A2 Élite: «Sarà un campionato più difficile, con squadre più attrezzate come Benevento, Taranto, Canicattì, Lazio e Italpol. Noi ci giochiamo le nostre carte con un gruppo solido, completato dai nuovi arrivi Mendes e Ficara, e attendiamo il rientro di Cividini e Minnella».

Martino sottolinea l’identità di squadra e l’approccio alla stagione: «Dobbiamo combattere minuto per minuto, partita per partita. Se gli altri sono più bravi, li salutiamo a fine gara, ma senza rimorsi».

Riepilogo roster: Minnella, Giardiniere, Falcone, Ramondino, Mendes, Ficara, Vitinho, Squillaci G., Parisi, Torino, Cividini, Honorio, Pizetta, Arcudi, Scopelliti, Pannuti A., Melito M., Squillaci A.