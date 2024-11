Con un finale al cardiopalma e un autogol arrivato a 5 millesimi dalla sirena finale e provocato dalla punizione calciata da Felipinho, la Pirossigeno Cosenza ottiene un pari più che meritato sul campo del quotato Napoli. In precedenza la squadra di mister Tuoto era riuscita a rimontare il doppio svantaggio iniziale con le reti di Petry e Del Ferraro prima di subire il momentaneo 3-2 di Perugino. Poi la gioia sul gong e i lupi che escono con un preziosissimo punto dal PalaJacazzi.

Il match

Lupi pericolosi già in avvio di gara: Petry impegna severamente Bellobuono. Poco dopo è Del Ferraro in uscita a sbarrare la strada a De Luca. Non può nulla il portiere rossoblù sull'azione, a dire il vero piuttosto rocambolesca, che permette proprio a De Luca di firmare il gol del vantaggio. Al 5' sugli sviluppi di un calcio piazzato Salas raddoppia. La reazione del Cosenza è affidata al sinistro insidioso di Petry che sfiora il palo. Si supera Bellobuono al minuto 12 sul bolide su punizione di Felipinho. La pressione della Pirossigeno porta al tap in vincente di Petry. A due minuti dall'intervallo i lupi accorciano così le distanze.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con il diagonale di Pesk sul quale Del Ferraro allunga il piedone e devia in corner. Al terzo minuto l'estremo difensore rossoblù si trasforma in goleador e fa 2-2 con un destro precisissimo che sorprende Bellobuono. Una disattenzione difensiva dei lupi a metà ripresa porta alla rete del nuovo vantaggio partenopeo, a firmarlo è Perugino. Una super parata di Del Ferraro nega la gioia del gol a Ercolessi. Sfortunatissimo Grandinetti al 15'. L'argentino ha sul piede la chance del possibile 3-3 ma la sua conclusione termina al lato di un soffio. Forcing finale della Pirossigeno: Bellobuono dice di no a Petry. Ancora il georgiano pericolosissimo in girata ad un minuto dal termine, palla che sorvola la traversa. Gli ultimi secondi di gara regalano emozioni uniche. Prima un palo clamoroso colpito da Petry quando tutta la panchina rossoblù era già pronta ad esultare. Poi, a tempo praticamente scaduto la deviazione di Ercolessi sul piazzato battuto da Felipinho che beffa Bellobuono e certifica il meritatissimo pareggio ospite.

Il tabellino

NAPOLI: Bellobuono, Perugino, De Luca , Salas, Pesk. Caio, Ercolessi, Arillo, Galletto, De Simone, Borruto, De Gennaro. All. Colini

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Bavaresco, Petry. Lambrè, Adornato, Fanelli, Grandinetti, Labate, Pagliuso, Felipinho. All. Tuoto

ARBITRI: Giulio Colombini di Bassano del Grappa, Luca Serfilippi di Pesaro. CRONO: Pasquale Crocifoglio di Napoli

MARCATORI: 04'00" pt De Luca (N), 05'48" pt Salas (N), 17'56" pt Petry (C), 03'23" st Del Ferraro (C), 10'34" st Perugino (N), 19'59" st aut. Ercolessi (C).

NOTE: Gara disputata alle ore 20:00 al PalaJacazzi di Aversa (CE) di fronte a circa 250 spettatori. Prima dell'inizio del match le squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana. Ammoniti: 05'45" pt Grandinetti (C), 00'40" st Marchio (C), 04'10" st De Gennaro (N), 09'34" st Pesk (N), 12'37" st Lambrè (C).