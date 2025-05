La Sangiovannese festeggia la promozione in Serie B femminile dopo una stagione intensa e culminata con una vittoria decisiva contro l’Arcudace Palmi. A regalare il salto di categoria alle biancorosse è stato un gol di Maia Abigail Sills, che ha firmato l'1-0 nel match che valeva l'accesso alla serie nazionale. Le ragazze allenate da mister Audia confermano così la loro supremazia stagionale sulle palmesi, già battute in Coppa Italia, e fanno ritorno in Serie B, campionato abbandonato nel 2022.

Un risultato importante che riporta entusiasmo a San Giovanni in Fiore, dove si respira di nuovo aria di grandi sfide. Nella prossima stagione la Sangiovannese ritroverà compagini di livello come Royal Lamezia, retrocessa dalla Serie A, e Reggio Sporting Club. Le lametine, infatti, hanno chiuso l’annata con una sconfitta per 3-1 contro l’Audace Verona, a segno con De Caro e due volte Maretti; inutile il gol della bandiera di Foti.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto dalle ragazze di coach Audia è stata espressa anche dal sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro: «Un traguardo storico, frutto di sacrificio, passione e talento – scrive il primo cittadino sui social – . Le nostre ragazze hanno dominato il campionato di serie C, superato la semifinale contro l’Asd San Nicola Melicucco Women e, in una finale combattutissima, hanno battuto l’Arcudace Palmi con un gol decisivo di Maia Sills.

La promozione è il risultato di un percorso straordinario, fatto di forza e di cuore. La Coppa Italia conquistata nel gennaio scorso aveva già acceso i riflettori sul gruppo sangiovannese, unito e determinato, capace di pensare in grande e di portare in alto i colori della nostra città.

Ragazze, siamo orgogliosi di voi! Questa vittoria è di tutta la nostra comunità, che vi ha sostenute e continuerà a farlo nella nuova avventura in Serie B».