Dopo la pausa per la Coppa Italia, il futsal torna ad accendere i riflettori sulla Serie A2, con un fine settimana carico di partite cruciali. Nel girone B dell'A2 Élite, la Polisportiva Futura si prepara ad affrontare un importante test casalingo contro il Città di Melilli, attualmente al quarto posto in classifica.

I siciliani vantano un vantaggio di sette punti sui gialloblù che, con cinque giornate dal termine del torneo, devono assolutamente ottenere il bottino pieno per non perdere contatto con la zona playoff, distante solo quattro punti.

Scendendo di categoria, nel girone D di Serie A2, invece, il Soverato Futsal è pronto per un vero e proprio match point. Nella penultima giornata di campionato, i biancorossi ospiteranno l’Audace Monopoli, sapendo che una vittoria potrebbe significare la conquista anticipata del titolo. Con il Bitonto a due punti di distanza in seconda posizione, una sconfitta o un pareggio della squadra pugliese contro il Città di Acri potrebbe addirittura sigillare la promozione per il Soverato in A2 Élite, con un turno d'anticipo.

I rossoneri dell’Acri, già certi della salvezza, potrebbero quindi giocare un ruolo chiave nella corsa al titolo, fermando il Bitonto, i rossoneri regalerebbero la festa anticipata ai catanzaresi. Per i cosentini, però, la trasferta in Puglia non sarà certamente una passeggiata.

Nel contempo, l’Ecosistem Lamezia, che ha poco o nulla da chiedere al campionato, si prepara ad ospitare il Canosa. Un match che servirà ad entrambe le squadre per consolidare le rispettive posizioni.