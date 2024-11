Emozione, curiosità e un pizzico di stupore. Sono questi gli elementi che hanno sicuramente caratterizzato la prima partita ufficiale che si è disputata ad Acri all'interno del nuovo PalaSport. Elementi e, allo stesso tempo, sentimenti, che hanno "contagiato" sia i calciatori scesi sul parquet del Palazzetto acrese che gli spettatori arrivati per assistere ad un match comunque storico. Dopo circa 19 anni dalla posa della prima pietra e dopo 3 dal taglio del nastro, infatti, il PalaSport di Acri ieri pomeriggio ha visto (finalmente) i padroni di casa dell'Asd Città di Acri C5 affrontare i pugliesi del Futbol Latiano. Match valido per la 12esima giornata del campionato di Serie B girone G.

Contro la formazione ospite i lupi rossoneri vanno subito sotto con un calcio di rigore, poi trovano il pari ma il Latiano è una squadra che gioca bene e si porta sul 3-1. Ai calcettisti dell'Acri quasi "tremano le gambe" e sembrano patire il debutto davanti al loro pubblico. Dagli spalti, però, man mano si alza forte l'urlo "Lupi, lupi" e la rete di Rengifo e la doppietta di Riconosciuto permettono alla formazione di mister Basile di vincere per 4-2 e compiere la (storica) rimonta tenendo così saldo il secondo posto in classifica a un solo punto dalla capolista Diaz.

«È stata un'emozione incredibile e una gioia assurda - dice ai nostri microfoni il coach dell'Acri Alessandro Basile - per me poi, da acrese, questa giornata ha un valore doppio. Sono veramente orgoglioso di essere entrato insieme a questi ragazzi nella storia di questa città. Disputare la prima gara in assoluto su questo parquet è motivo di vanto sia per me che per loro». Adesso la formazione rossonera, che bene sta facendo sia in campionato che in Coppa può contare anche sul supporto del proprio tifo: «La gente di Acri non la scopriamo certamente oggi - dice Basile -, qui lo sport è un elemento capace di aggregare e di far uscire fuori tutta la passione. Anche oggi, nonostante per molti il futsal rappresenti una novità, abbiamo sentito forte il supporto della nostra gente. A tutti loro un grazie di cuore, cosi come ringrazio il sindaco, l'amministrazione e tutti coloro i quali hanno contribuito a rendere storica questa giornata».

Il PalaSport di Acri è una struttura di ultima generazione, costata 4 milioni e 200mila euro, ed è stata realizzata su un area di oltre 10000 mq, capace di accogliere al suo interno oltre 3000 persone. Soddisfazione anche dell'amministrazione comunale con in testa l'assessore allo Sport Maiorano e il sindaco Capalbo presenti all'interno del Palasport. «Questa di oggi è non solo una giornata storica per Acri - dice il sindaco Capalbo - ma anche un motivo di vanto e di orgoglio per la mia amministrazione che aveva promesso di rendere usufruibile questa splendida struttura, che è un vanto non solo per la città di Acri ma per l'intero centro Sud».

Sulla stessa lunghezza d’onda di Basile, anche il capitano (acrese anche lui) della formazione rossonera Santino Giudice: «È stato bello debuttare finalmente davanti al nostro pubblico - dice -. Sinceramente nei primi minuti eravamo anche un po’ emozionati. È stata una bella e piacevole novità per tutti noi, considerando anche che non c’eravamo neanche mai allenati su questo parquet. Sono molto felice di aver avuto la possibilità di fare il debutto in questa splendida struttura e di farlo da acrese e con la fascia da capitano».