Si è conclusa in parità la semifinale di ritorno dei play off per la promozione in Serie A, disputata al PalaEuropa di Rende, davanti a un'ottima cornice di pubblico, tra la Pirossigeno Città di Cosenza e la Saviatesta Mantova. Dopo il successo dei rossoblù per 3-2 nella sfida d'andata, il ritorno si è chiuso con il risultato di 1-1, determinato dalle reti di Marchio per i padroni di casa nel primo tempo e di Chalo per gli ospiti nella ripresa. Per i Lupi arriva dunque la qualificazione alla finalissima, in programma a Salsomaggiore il prossimo venerdì 2 giugno, contro i viterbesi dell'Active Network Futsal.

La partita è stata subito vivace, con il Cosenza pericoloso nel primo tempo. Poti ha sfiorato il palo con un sinistro, mentre Del Ferraro si è opposto con un super intervento a una battuta ravvicinata di Donin. Il risultato si è sbloccato al 9' grazie al capitano dei rossoblù Paride Marchio, che ha freddato il portiere ospite con un preciso tiro sul secondo palo. Marchio ha continuato a essere pericoloso, sfiorando l'eurogol con un tiro deviato che ha colpito l'incrocio dei pali. La Pirossigeno ha avuto dunque un'occasione per raddoppiare al 14', ma Fior è stato bravo a bloccare in due tempi il tiro di Gallitelli,

Nel secondo tempo, il Cosenza ha continuato ad attaccare, mettendo sotto pressione la difesa del Mantova. Bavaresco ha impegnato severamente Fior con un tiro, mentre Cabeca ha colpito il palo con un destro potente dopo l'ingresso del portiere di movimento per il Mantova. Al minuto nove, il pareggio ospite con Chalosu un tiro deviato leggermente da un giocatore del Cosenza, che ha reso vano il tuffo di Del Ferraro.

Dopo il gol dell'1-1 il Mantova ha tentato l'arrembaggio. Al 14' prodigioso salvataggio sulla linea di porta ad opera di Marchio. Pochi istanti dopo, Poti ha colpito il palo a porta sguarnita, rischiando di segnare il nuovo vantaggio per il Cosenza. Nonostante gli sforzi delle due squadre, il risultato non è più cambiato.

La Pirossigeno può dunque festeggiare, avendo conquistato l'accesso alla finalissima per la promozione nella massima serie. Venerdì 2 giugno alle ore 18:00 si disputerà l'importante sfida che determinerà quale squadra avrà l'opportunità di accedere alla Serie A.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-SAVIATESTA MANTOVA 1-1 (pt 1-0)

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Pagliuso, Bavaresco. Lambrè, Messina, Petragallo, Sanz, Monterosso, Scervino, Gallitelli. All. Tuoto

MANTOVA: Fior, Gabriel, Misael, Donin, Cabeca. Mancini, Chalo, Follador, Marchese, Ninz, Kullani, Minnella. All. Milella

ARBITRI: Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia, Amedeo Lacalamita di Bari. CRONO: Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme

MARCATORI: 9'08" pt Marchio (C), 09'30" st Chalo (M)

NOTE: Gara disputata alle ore 16:00 al PalaEuropa di fronte a oltre 500 spettatori. Ammoniti: 12'52" pt Petragallo (C), 13'45" pt Tuoto (All. Cosenza), 19'46" pt Gabriel (M), 19'57" pt Sanz (C), 18'07" st Bavaresco (C).