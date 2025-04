Nel torneo di Serie A i cosentini hanno a disposizione sei giornate per salvarsi, mentre in A2 Élite mancano tre turni alla fine della regular season, con i reggini che vogliono entrare nella griglia play off

I campionati di Serie A e Serie A2 Élite di calcio a 5 sono in sosta per gli impegni della Nazionale italiana, attualmente protagonista nelle Qualificazioni agli Europei. Una pausa utile per ricaricare le energie prima del rush finale, con il ritorno in campo fissato per venerdì 25 aprile, subito dopo le festività pasquali.

In Serie A, la Pirossigeno Cosenza è alle prese con una difficile corsa salvezza. I Lupi hanno recentemente conquistato un punto nel combattuto match casalingo contro l’Ecocity Genzano, terminato con un pirotecnico 3-3 nella 25ª giornata. Un pareggio che ha lasciato aperta la speranza, ma che non basta: nel 26esimo turno i rossoblù affronteranno una delicata trasferta sul parquet del Sala Consilina, attualmente decimo in classifica. Con sei partite ancora da disputare, la salvezza diretta dista sei lunghezze: ai rossoblù servirà una vittoria in Campania per continuare a credere in una rimonta complicata ma possibile.

Nel girone B di Serie A2 Élite, invece, mancano solo tre turni al termine della regular season. La Polisportiva Futura, dopo la sosta, tornerà in campo ospitando la New Taranto, terza forza del campionato. I reggini sono a quattro lunghezze dalla zona play off: per mantenere vive le speranze di accedere alla post season, sarà fondamentale conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.