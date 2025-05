Mancavano da troppo tempo i 3 punti in casa Pirossigeno Cosenza. Sono arrivati nel momento giusto. Nella giornata (la ventisettesima) in cui i lupi riescono ad avere ragione della Sandro Abate Avellino, scacciando via i fantasmi con un convincente 4-2, firmato, nell'ordine, da Cabeça, Gabriel, Jefferson e Mateus. Con questo successo i lupi agganciano l'Italservice Pesaro, fermato in casa sul 2-2 dalla Fortitudo Pomezia, a quota 24 punti al quartultimo posto, quando mancano a questo punto 3 giornate al termine del torneo.

La cronaca del match

Partenza a spron battuto dei lupi che passano dopo poco più di un minuto. Cabeça calcia dalla distanza, Lauro manca l'intervento e la palla si insacca. Rispondono gli ospiti con il rasoterra di Gui sul quale si fa trovare pronto Lo Conte. Il numero 11 degli irpini si rende pericoloso ancora due volte, in entrambe le occasioni le sue conclusioni terminano fuori di poco. E' la Pirossigeno però a raddoppiare, con il bolide al volo di Gabriel al settimo minuto. La Sandro Abate rischia già il powerplay e su una ripartenza Restaino, a porta sguarnita, manda incredibilmente fuori. Palo clamoroso colpito da Pina al 17'. Altro legno, questa volta centrato dai padroni di casa con Cabeça. Prima dell'intervallo è Mateus ad andare vicino al tris. Si va così al riposo sul 2-0 per i lupi.

Prima chance della ripresa di marca rossoblù, calcia Marchio di controbalzo su assist di Bavaresco, la sfera termina al lato ma non di molto. I lupi sprecano e vengono puniti da Gui, che permette ai suoi di accorciare le distanze. Altra occasione per ristabilire le distanze sui piedi di Gabriel ma il tiro del brasiliano finisce fuori. Gioia solo rinviata di pochi attimi. Trentin protegge magistralmente palla e appoggia per l'accorrente Jefferson che manda il pallone sotto le gambe di Lauro e fa impazzire di gioia il PalaCosentia. Sandro Abate in temporanea inferiorità numerica per effetto dell'espulsione di Pina, punito dall'arbitro con un rosso diretto per una parola di troppo. La Pirossigeno Cosenza non ne approfitta e al 15' subisce la seconda rete ospite realizzata da Kenji. Partita riaperta. Mateus però scaccia la paura con un gol di grande caparbietà ristabilendo subito le distanze. Il risultato non cambia più,vincono i lupi 4-2.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-SANDRO ABATE AVELLINO 4-2 (pt 2-0)

COSENZA: Lo Conte, Marchio, Bavaresco, Mateus, Cabeça. Del Ferraro, Adornato, Gabriel, Trentin, Jefferson, Restaino, Pedrinho. All. Ibañes

AVELLINO: Lauro, Gabriel Pina, Galletto, Abate, Gui. Vitiello, Amoroso, Venezia, Dello Russo, Botta, Kenji, Faiola. All. Basile

ARBITRO: Francesco Sgueglia di Finale Emilia, Ivo Colangeli di Aprilia. CRONO: Matteo Ottaviani di Trieste

MARCATORI: 01'03" pt Cabeça (C), 07'48" pt Gabriel (C), 02'19" st Gui (A), 06'52" st Jefferson (C), 15'05" st Kenji (A), 18'06" st Mateus (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaCosentia di fronte a 400 spettatori circa. Ammoniti: 02'23" pt Mateus (C), 04'14" st Kenji (A), 16'59" st Botta (A). Espulso: 12'03" st Pina (A).