La manifestazione prevede una prima fase articolata tra 51 abbinamenti (andata e ritorno) e 13 triangolari. Il debutto è fissato per il 13 settembre

La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato la sesta edizione della Coppa della Divisione, torneo riservato alle società iscritte ai campionati di Serie A, Serie A2 Élite, Serie A2 e Serie B. La manifestazione, ormai appuntamento fisso del futsal nazionale, prevede una prima fase articolata tra 51 abbinamenti (andata e ritorno) e 13 triangolari.

Le 64 qualificate accederanno ai trentaduesimi di finale, disputati in gara secca in casa della squadra di categoria inferiore; in caso di pari categoria, si darà precedenza alla società con maggiore anzianità federale. La formula proseguirà poi con sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale, tutte a eliminazione diretta. Il debutto è fissato per il 13 settembre con la disputa di abbinamenti e triangolari, salvo eventuali anticipi da definire.

Le calabresi in campo

La Pirossigeno Cosenza , inserita nel Triangolare 56, esordirà contro la Duelle Futsal Cetraro (Serie B) e affronterà nel secondo turno il Città di Acri (Serie A2). Terza giornata di riposo per i rossoblù.

Nel Triangolare 57 si sfideranno Gallinese e Polisportiva Futura, con il Polistena Calcio a 5 che riposerà alla prima giornata. Successivamente, Polistena incrocerà la Futura, mentre la Gallinese resterà ferma. Ultimo turno con Polistena-Gallinese e riposo per la Futura.

Infine, il Triangolare 58 vedrà protagoniste Nausicaa Calcio a 5 e Soverato Futsal, con la formazione di Serie A2 Élite della Blingink Soverato C5 a riposo nel primo turno. I biancorossi affronteranno poi il Soverato Futsal, mentre il Nausicaa osserverà il turno di riposo. Chiusura con Nausicaa-Blingink e Soverato fermo.