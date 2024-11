Elevate restrizioni da 5 a 6 anni, con la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentarsi al locale Commissariato durante tutti gli incontri di campionato della formazione biancoverde

LAMEZIA TERME (CZ) - Due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive sono stati notificati dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di Lamezia Terme. I Daspo sono stati emessi dal questore di Catanzaro Vincenzo Carella nei confronti di due lametini, C.P. e G.D.M., per le condotte tenute in due incontri di calcio disputati in casa dalla Vigor Lamezia. Per G.D.M. si tratta dell'ennesimo provvedimento, dal momento che lo scorso mese di marzo aveva preso parte attiva, durante l'incontro Vigor Lamezia-Aversa Normanna, ad una violenta aggressione nei confronti di alcuni spettatori. Nel nuovo Daspo le restrizioni sono state elevate da 5 a 6 anni, con la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentarsi al locale Commissariato durante tutti gli incontri di campionato della Vigor Lamezia. Questo perche' l'uomo e' stato sorpreso ad assistere alla partita Vigor Lamezia-Reggina da un immobile situato nei pressi dello stadio, contravvenendo alle prescrizioni imposte. Nei confronti di C.P., invece, e' stato emesso un Daspo della durata di anni 5 per aver preso parte, durante l'incontro Vigor Lamezia-Lupa Roma ad una accesa discussione in tribuna con alcuni tifosi della squadra avversaria terminata con l'intervento degli steward. Dall'analisi della documentazione video e' stato possibile ricostruire la dinamica e le responsabilita' di C.P. che, verso la fine del secondo tempo, ha scavalcato le transenne che all'interno della tribuna delimitano il settore dedicato agli ospiti della Lupa Roma, aggredendo un dirigente con un calcio. L'uomo e' stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme.