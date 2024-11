Si scende in campo per gli ottavi di finale in un pomeriggio che prospetta forte emozioni. Nel calcio a 5 sfide interessanti che valgono il passaggio ai quarti

Il mercoledì di Coppa, in salsa calabrese, è un appuntamento quanto meno curioso per i tifosi, nonché spesso pieno di problemi per le squadre che scendono in campo. Per qualche compagine è partita già… la conta di chi sarà disponibile, l’elenco dei convocati si baserà soprattutto sugli impegni di lavoro dei calciatori. Dilettanti – per l’appunto – che dovrebbero giocare domani alle 15.30 e sacrificare almeno mezza giornata di lavoro. Un dilemma curioso in ambito calcistico e che metterà gli allenatori davanti a delle scelte quasi dell’ultimo minuto. L’occasione degli ottavi sarà utile anche per testare il potenziale dei giovani e di quanti hanno avuto poco spazio in campionato, non tutto sarà da buttare in ogni caso.

Otto le sfide previste domani, partendo dall’incontro tra Themesen e Real Trebisacce. Una sfida che potrebbe regalare diverse emozioni, la squadra di Longobucco è in testa – insieme all’Acri – nel suo girone di Prima, il Real invece ha dimostrato di essere una squadra che non molla mai proprio in campionato. A Taverna di Montalto, invece, la Fcd Bisignano riceverà la Luzzese: un derby

della valle del Crati che si giocherà proprio a qualche chilometro dallo stadio degli ospiti. Marca-Atletico San Lucido sarà una sfida vibrante, per dare un senso all’inizio di stagione un po’ altalenante. Scendendo di qualche chilometro, l’Audace Decollatura accoglierà il Pizzo, partita aperta a ogni tipo di pronostico.

Scandale-Silana sarà un’altra gara interessante da seguire, arrivano al match con diversi stati d’animo dopo i recenti risultati in campionato. Bivongi-Taurianova diventerà l’occasione utile, soprattutto per i locali, di dimostrare come ci sia un percorso di crescita

continuo. Le due squadre in vetta al Girone D avranno diverse motivazioni per gli impegni infrasettimanali. Polistena-Sant’Onofrio porterà i padroni di casa a un probabile turnover, Rizziconi-Catona potrebbe essere una partita con una prevalenza delle difese. Si giocherà l’andata domani mentre il ritorno è previsto tra un mese circa, il 13 novembre prossimo: cambierà l’orario, il

clima nei campi e probabilmente anche l’umore.

Nel futsal in campo per conquistare i quarti di finale

Nel futsal altri otto match interessanti, ma spalmati in due giorni, mettendo a confronto le realtà di Serie C1 e di Serie C2 che sono rimaste in corsa meritatamente. Si parte da un anticipo alle ore 20 tra Reghion e Region Calabria, passando poi per gli incontri di domani. Alle 15 si giocheranno Gallinese-Seles, Filadelfia-Natural Futsal nonché un interessante confronto tra Pantere Nere Cz e

Icierre Lamezia. Sempre nel primo pomeriggio ci sarà spazio per Domanico Sport-Celico, Kroton-Mirto, Olimpus-Rovito. Il piatto forte degli ottavi sembra essere Nuova Fabrizio-Città di Fiore, a Corigliano la gara sarà palpitante, quasi una sorta di finale anticipata per le forze in campo.