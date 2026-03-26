Una nuova avventura sta per cominciare per il calcio giovanile calabrese. Le rappresentative del Comitato Regionale Calabria sono in partenza per la Puglia, dove prenderanno parte alla 62ª edizione del Torneo delle Regioni 2026 con quattro selezioni: Under 19, Femminile, Under 17 e Under 15.

Dopo un lungo lavoro di scouting, portato avanti grazie all’attività de "La Giovane Calabria” e coordinato dal responsabile tecnico Domenico Fiorino, la spedizione calabrese raggiungerà nel tardo pomeriggio il quartier generale di Carovigno, in provincia di Brindisi, da dove prenderà ufficialmente il via l’esperienza nel torneo.

Da sabato 28 marzo scatteranno le gare di qualificazione del girone B, nel quale la Calabria è stata inserita insieme a Liguria, Toscana e Piemonte V.A.. I tecnici Umberto Scorrano per l’Under 19, Michelangelo Ienco per la Femminile, Roberto Mantuano per l’Under 17 e Francesco Corosiniti per l’Under 15 hanno ufficializzato le rose dei 20 calciatori e delle 20 calciatrici che rappresenteranno la regione nella competizione.

La Calabria affronterà la Liguria nella prima giornata, la Toscana nella seconda e il Piemonte V.A. nella terza e ultima gara del girone eliminatorio. Le prime due partite si giocheranno al Nuovo Stadio Comunale di Latiano, mentre la terza è in programma allo stadio Comunale di Torre Santa Susanna. Come da tradizione, l’Under 15 scenderà in campo alle 9.30, l’Under 17 alle 11.30, la Femminile alle 14 e infine l’Under 19 alle 16.30.

Sul fronte della copertura mediatica, grazie a un accordo di collaborazione con Stadioradio.it, da oltre vent’anni al fianco del calcio dilettantistico calabrese, tutte le gare di qualificazione saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social del CR Calabria e della Lega Nazionale Dilettanti, con telecronaca affidata al giornalista Massimo Scerbo. Le gare della fase finale saranno invece visibili sul canale YouTube della LND. News, programma gare, risultati, classifiche e curiosità saranno disponibili sul sito ufficiale del torneo.

Il presidente del CR Calabria, Saverio Mirarchi, ha rivolto il proprio messaggio alle squadre: «La Calabria si è preparata a partecipare con la certezza di aver allestito con competenza e professionalità le proprie squadre, nella speranza di ottenere il massimo in ogni competizione, rappresentando con orgoglio e senso di responsabilità la propria Regione. Agli atleti ed agli staff delle rappresentative giunga il mio personale in bocca al lupo con la consapevolezza che questa esperienza rimanga nei vostri cuori e sia la prima tappa di una lunga carriera calcistica».

Soddisfatto del percorso di avvicinamento il responsabile tecnico Domenico Fiorino: «Sono più che soddisfatto del lavoro svolto da tutti gli staff durante il percorso di preparazione al Torneo. Ogni selezione è stata allestita dopo aver visionato un numero importante di giovani calciatori su tutto il territorio regionale e riteniamo che le rose che ne sono scaturite siano pronte per affrontare la competizione sotto i migliori auspici. Certo, il girone è molto impegnativo e non nascondiamo il fatto di partire con lo sfavore del pronostico, ma sono convinto che saremo un avversario duro da battere per chiunque. Ringrazio la struttura del CR Calabria per essere sempre a disposizione degli staff e dei ragazzi e le società per la disponibilità dimostrata nel corso dei raduni».

Per l’Under 15, il tecnico Francesco Corosiniti ha sottolineato il lavoro svolto nei mesi di preparazione: «In questi mesi di preparazione abbiamo lavorato duramente, tra raduni ed amichevoli. Nonostante la rosa sia limitata a 20 ragazzi convocabili, certamente rimane a casa qualcuno che avrebbe meritato una maglia, ma con altrettanta certezza posso affermare che chi è stato scelto ha meritato la convocazione sia per le doti tecniche che umane. La squadra ha un bel mix di caratteristiche tecniche e fisiche e sono certo che andremo a disputare un Torneo con l’ambizione e la voglia di dimostrare il nostro valore».

Il tecnico dell’Under 17, Roberto Mantuano, ha invece evidenziato il percorso di selezione: «Come Under 17 abbiamo dato la possibilità a molti ragazzi di mettersi in mostra grazie al torneo Magna Grecia, svoltosi a Natale, ed alle amichevoli di lusso fatte durante il periodo preparatorio. Il Torneo delle Regioni ha raggiunto un livello tecnico invidiabile, non a caso tanti ragazzi dilettanti passano tra i Professionisti. Crediamo molto nei ragazzi che abbiamo scelto e nel lavoro fatto in queste ultime settimane, frutto di una programmazione sana e uno scouting capillare. Andremo a giocarcela con tutti con la consapevolezza che la Calabria ha un gruppo unito».

Per l’Under 19, Umberto Scorrano ha posto l’accento sulla qualità del gruppo e sul senso di appartenenza: «Sono molto contento del gruppo che abbiamo allestito, tutti ragazzi di qualità che hanno dimostrato grande attaccamento. In tutti i raduni abbiamo sempre sottolineato che per fare emergere le qualità del gruppo ci sarebbe stato bisogno di impegno e sacrificio, fattori imprescindibili che sono soddisfatto siano emersi durante tutto il percorso. Il Torneo è sempre molto impegnativo, abbiamo cercato di trasferir loro concetti chiari e pratici e credo che abbiano assimilato al meglio tutti i nostri consigli. Abbiamo avuto l’opportunità di valutare tanti ragazzi di valore e purtroppo qualcuno di essi non farà parte della spedizione non per demerito ma solo ed esclusivamente per una questione numerica. La scelta definitiva non è stata semplice, abbiamo grande fiducia nel gruppo e siamo tutti motivati a dare il massimo in ogni partita, con concentrazione e determinazione».

Chiude il quadro Michelangelo Ienco, tecnico della rappresentativa Femminile: «Andiamo al Torneo delle Regioni con molto entusiasmo e voglia di fare bene. Le ragazze sono riuscite a formare un ottimo gruppo, fondamentale per avere obiettivi comuni, essendosi messe a disposizione durante i raduni con la speranza di raccogliere i frutti del lavoro e dell’impegno nella settimana del Torneo. Sappiamo di essere una squadra giovane, sicuramente sarà un’esperienza che ci farà maturare».

Il calendario della prima fase a gironi prevede la 1ª giornata il 28 marzo allo stadio comunale di Latiano con Liguria-Calabria, la 2ª giornata il 29 marzo, ancora a Latiano, con Calabria-Toscana, e la 3ª giornata il 30 marzo allo stadio comunale di Torre Santa Susanna con Calabria-Piemonte V.A.. Anche in questo caso gli orari resteranno invariati per tutte le categorie: Under 15 alle 9.30, Under 17 alle 11.30, Femminile alle 14, Under 19 alle 16.30.

Di seguito le liste ufficiali dei convocati delle quattro rappresentative.

Under 15

Riccardo Lopreiato (Nuova Bulldog Vibo), Sandro Mellea (Kennedy J.F. Aquile), Luca Garritano (A. Andreoli), Riccardo Procopio (Kennedy J.F. Aquile), Matteo Filicetti (SC Alessandro Rosina), Vincenzo Sapone (Reggina 1914), Rocco Guerrisi (Reggina 1914), Salvatore Scola (Pol. Giovanni Salerno), Giovanni Aiello (Segato), Marcopio Zicca (SC Alessandro Rosina), Stefano Martorano (Reggina 1914), Dario De Fina (Vibonese Calcio), Giorgio De Rose (PLM Morrone), Daniele Nassisi (Trebisacce Calcio), Lionel Efrain Pereyra (Kennedy J.F. Aquile), Bautista Nicolás Tolosa (Sambiase 2023), Massimo Junior Lanzellotti (Kennedy J.F. Aquile), Luca Scavella (SC Alessandro Rosina), Pierdavide Guarascio (Soccer Montalto), Francesco Karol Arena (Reggina 1914).

Under 17

Thomas De Patta (Digiesse Praiatortora), Umberto Scigliano (Segato), Luca Lopez Rodriguez (Polisportiva Gioiese), Francesco Giuseppe Carpino (PLM Morrone), Alessandro Repaci (Segato), Antonino Paratore (Reggina 1914), Mattia Cosentino (Union Kroton 1988), Stefano Bruno (Rossanese), Ludovico Franco (Reggina 1914), Walter Carmine De Giacomo (Trebisacce Calcio), Daniele Lupoi (Segato), Bruno Cristiano (Brancaleone), Vincenzo Frisina (Reggina 1914), Samuel De Luca Politano (Pro Cosenza), Antonio Maremmano (Union Siderno 2015), Antonino Luvarà (Reggioravagnese 1960), Antonio Renda (Kennedy J.F. Aquile), Cristian Bauleo (Rossanese), Aldo Benito Chiodo (Real Cosenza), Cristian Piccolo (Segato).

Under 19

Mario Karol Lombardo (US Palmese 1912), Francesco Ferraro (Trebisacce Calcio), Alessandro Miceli (Mesoraca Calcio), Mattia Malara (Bocale Calcio Admo), Rocco Di Venosa (Bovalinese 1911), Vincenzo Pio Pagano (Trebisacce Calcio), Alessandro Zagari (Pro Pellaro), Matias Veron (Bocale Calcio Admo), Giancarlo Simigliani Carpio (Reggio Ravagnese 1969), Antonio Deodati (Sersale Calcio 1975), Matias Brandalisse (PLM Morrone), Rocco Marco Sainato (Gioiosa Jonica), Sostene Alessio Romeo (Stilomonasterace Calcio), Angelo Guerrisi (US Palmese 1912), Angelo Luverà (Deliese), Fabio Enapoliti (Reggio Ravagnese 1969), Pietro Battaglia (Pro Pellaro), Daniele Serico (Val Gallico), Salvatore Morrone (Sersale Calcio 1975), Andrea D’Agostino (Brancaleone).

Femminile

Benedetta Carelli (Cus Unical), Sara Fazio (Reggina 1914), Giorgia De Stefano (Reggina 1914), Rebecca Perrotta (Cus Unical), Sofia Santina D’Amico (Locri Next Gen), Agnese Elena Cannistra (Catanzaro 1929), Carlotta Saverino (E. Coscarello Castrol.), Chiara Laurito (Cus Unical), Rebecca Monterosso (Cus Unical), Miriam Giovanna Morabito (Segato), Sara Nocera (E. Coscarello Castrol.), Alice Briante (Reggina 1914), Veronica Ceravolo (E. Coscarello Castrol.), Veronica Genio (E. Coscarello Castrol.), Teresa Russo (Cus Unical), Karlotta Ele Scicchitano (Academy Crotone), Alessia Strati (E. Coscarello Castrol.), Giulia Fazzalaro (Locri Next Gen), Angelica Stelitano (Reggina 1914), Anna Virginia Chirico (Reggina 1914).