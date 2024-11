I tifosi che vivono fuori dall'Italia avranno la possibilità di vedere in live streaming sulla piattaforma internazionale il girone di ritorno della categoria in cui militano anche Cosenza e Reggina

Basta con le rischiose ricerche su siti pirata, le installazioni di VPN e gli altri sotterfugi divenuti ormai abitudine per tanti italiani all'estero amanti del calcio, a partire da venerdì sarà finalmente possibile assistere senza problemi alle migliori partite della serie B. A trasmetterle oltreconfine in live streaming sarà LIVENow, che ha appena acquistato i diritti tv esteri per tutto il girone di ritorno della categoria in cui militano Cosenza e Reggina.

La Lega Nazionale professionisti Serie B e il gruppo Aser, di cui fa parte la piattaforma online internazionale, hanno siglato un contratto che durerà fino al termine della stagione, playoff e playout inclusi. Telecronaca in italiano e nessuna necessità di abbonarsi, si potranno acquistare i singoli match al prezzo unitario di 4,99 euro.

Una B più internazionale

Gongola Mauro Belata, presidente della Lega di B, rivendicando la bontà di un'intesa che dà il via a quel processo di internalizzazione della serie cadetta «che è uno degli obiettivi che ci siamo posti con la nuova governance». L'intesa ha anche un valore simbolico, evidenzia Belata: «Con questo accordo il legame che abbiamo con i nostri territori e con la nostra gente travalica i confini nazionali e raggiunge le comunità italiane all'estero, che in questo modo possono seguire la loro squadra del cuore e il campionato». Gli incontri delle due calabresi in questa ventunesima giornata di campionato non figurano nel palinsesto del weekend, annunciato ad affare concluso, ma il derby in arrivo si candida per un posto nella programmazione delle prossime settimane.