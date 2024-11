«Si è conclusa l’esperienza in giallorosso di Erasmo Mulé. Arrivato in prestito dalla Juventus, il difensore – così come annunciato dai canali social della sua società di appartenenza – si è ora accasato a Monopoli». È quanto si legge in un comunicato ufficiale del Us Catanzaro 1929. Il difensore di proprietà della Juventus, utilizzato poco durante la prima metà di campionato del girone meridionale di Serie C, è volato in terra pugliese. «A Mulé vanno i ringraziamenti dell’US Catanzaro per l’impegno profuso in questi mesi», si legge ancora nella nota.

Il Catanzaro ritornerà in campo, dopo la pausa natalizia, sabato 7 gennaio allo stadio Ceravolo contro il Taranto per il match valido per la seconda giornata del girone di ritorno. Una curiosità: Mulè passa al Monopoli, squadra che affronterà il Crotone nel prossimo turno. I pitagorici inseguono a sei lunghezze di distanza le aquile calabresi che, al momento dominano la classifica con 54 punti.