Il classe 2003 arriva in prestito dall'Atalanta fino a giugno 2024. Mentre l'ormai ex capitano vola a Cerignola e disputerà il campionato di Serie C

C’è chi arriva e c’è chi parte nel capoluogo di regione, sportivamente parlando. Andrea Oliveri, un’altra giovane leva - di proprietà dell’Atalanta – ha firmato in giornata e disputerà la prossima stagione di Serie B con addosso la maglia del Catanzaro.

Il classe 2003, palermitano, esterno d’attacco, non è una matricola nella serie cadetta, infatti lo scorso anno ha racimolato 8 presenza con il Frosinone, squadra che ha poi trionfato ottenendo la promozione in A. Un giovane di talento, che va ad aggiungersi agli altri tre innesti “verdi” (Veroli, Pompetti e Krastev), arrivati negli scorsi giorni su cui il direttore sportivo Giuseppe Magalini ha scommesso. L’accordo prevede un prestito secco fino a giugno 2024.

Ma c’è anche chi parte. Infatti Luca Martinelli ha lasciato i giallorossi. L’ormai ex capitano, su cui sembrava che mister Vivarini avesse deciso di investire anche quest’anno è volato a Cerignola e disputerà il campionato di Serie C. Sul volto di qualche tifoso sarà scesa qualche lacrima in quanto Martinelli con la formazione calabrese dal 2019 in poi ha collezionato un totale di 132 presenze segnando 8 gol, tutto in Serie C, prima della promozione in B ottenuta, dove è stato tra i principali protagonisti.