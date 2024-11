Il difensore brasiliano è rimasto in panchina nella gara di Coppa Italia contro l'Empoli. Forte l'interesse del ds salentino Pantaleo Corvino

Ancora cambiamenti in casa Catanzaro dopo il saluto del direttore generale Foresti, del direttore sportivo Magalini e del tecnico Vivarini. Le voci di un’altra partenza allarmano i giallorossi di Fabio Caserta.

Ebbene parliamo del difensore brasiliano Mattias Antonini, arrivato la scorsa stagione, mercato invernale, dal Taranto, formazione di serie C. Rumors sempre più insistenti dopo la gara di coppa Italia contro l’Empoli, dove il difensore è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, riferiscono di una sua cessione al Lecce di Pantaleo Corvino.

Sul punto però si è espresso il presidente Floriano Noto: «Non c'è alcuna intenzione di cedere un altro dei pezzi pregiati della rosa», ha detto il patron. Antonini tuttavia vorrebbe fortemente il salto in serie A, ma non è da escludere che alla fine indosserà ancora la maglia giallorossa.