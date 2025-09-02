Si è chiusa ieri la sessione estiva del calciomercato, con le ultime ore delle trattative seguite dal network LaC all’Hotel Sheraton di Milano, tradizionale sede delle operazioni. Per le squadre calabresi, il bilancio della campagna acquisti e cessioni presenta scenari diversi.

Il Catanzaro chiude la sessione con tre innesti che completano l’organico di mister Aquilani. Il direttore sportivo Ciro Polito ha portato a termine il ritorno di Tommaso Cassandro in difesa, il prestito di Davide Buglio dalla Juve Stabia a centrocampo e l’ingaggio a titolo definitivo di Remi Oudin dal Lecce. Al contempo, la società ha salutato l'attaccante Tommaso Biasci, trasferitosi all’Avellino.

Oudin, trequartista di piede mancino, rappresenta un rinforzo di qualità per il reparto offensivo, mentre Buglio è una soluzione immediata per sostituire l’infortunato Pompetti, garantendo dinamismo in mezzo al campo. Cassandro, già apprezzato dai tifosi nella scorsa stagione, offre affidabilità sulla fascia destra, potendo agire sia da terzino che da esterno alto.

Dopo la chiusura del mercato si può dire che il presidente Floriano Noto ha mantenuto la promessa. Il numero uno della società giallorossa, durante la presentazione della squadra aveva infatti annunciato ai tifosi di voler «alzare l’asticella», in risposta alle richieste di rinforzi avanzate da Aquilani e dal capitano Iemmello dopo la prima partita di campionato pareggiata al Ceravolo contro il Sdtirol.

Il Crotone chiude il mercato con tre innesti e alcune uscite importanti. La squadra di Longo accoglie Mario Perlingeri, giovane attaccante classe 2005 proveniente dal Benevento, Simone Calvano in prestito con diritto di riscatto dal Monopoli e Filippo Berra, difensore proveniente dal Benevento.

Tra le cessioni spicca quella di Marco Tumminello, trasferitosi a titolo definitivo al Benevento. Lasciano i pitagorici anche Raffaele Cantisani, Francesco D’Alterio (alla Ternana) e Nicolò Armini (in prestito al Campobasso). Per la società di Vrenna non solo mercato: è stato inoltre deciso di prolungare la campagna abbonamenti fino a domenica 7 settembre, in vista del derby contro il Cosenza.

Proprio il Cosenza chiude la sua sessione di mercato con risultati inferiori rispetto a quelle che erano le attese della piazza, ma probabilmente anche di mister Buscè. L’unico arrivo ufficiale è Christian Langella, mentre Manuel Ricciardi resta in rosa, c’è da capire poi se potrà dare il giusto contributo alla squadra bruzia oppurese rischierà di diventare il classico separato in casa. La società ha salutato Mario Gargiulo (che va al Campobasso) e il giovane attaccante Christian Roseti.

La squadra rimane con diverse lacune, soprattutto in avanti e in difesa, e potrebbe ora rivolgersi agli svincolati per completare l’organico. Tra i nomi più discussi ci sono Pettinari, l’ex bresciano Flavio Bianchi e Diego Falcinelli, tutti profili in grado di dare esperienza e alternative nel reparto offensivo. Anche il ruolo di portiere resta un nodo da risolvere, con la trattativa in corso per lo svincolato Michele Avella, ex Brescia, destinato a contendere il posto a Vettorel.