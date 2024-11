Il Cosenza prova a chiudere la trattativa per riportare in riva al Crati Simone Mazzocchi. L’attaccante classe 1998, è tornato all’Atalanta, dopo la positiva stagione scorsa con la maglia rossoblù. Ora i Lupi vorrebbero riportarlo in Calabria, come detto nei giorni scorsi.

L'attaccante vuole tornare a Cosenza... ma l'Atalanta non accetta il prestito

L’attaccante ha voglia di ritrovare mister Massimiliano Alvini. I due hanno lavorato insieme nell’anno di B a Reggio Emilia dove, nonostante la retrocessione, l’attaccante ha messo a segno 7 reti. L’affare sembra ben messo ma c’è da fare i conti con la volontà dell’Atalanta di non cederlo gratis. La società orobica, con la quale Mazzocchi ha un altro anno di contratto, si aspettava infatti che l’affare si potesse concludere già a metà giugno, quando il Cosenza deteneva il diritto di riscatto per la punta per una cifra già concordata. Ma in quei giorni non era ancora stato definitivo il futuro e la linea tecnica dei rossoblù che, se fosse rimasto Viali, non avrebbero puntato sull’attaccante. Ora per chiudere l’affare a titolo definitivo, serve sedersi ad un tavolo e trovare un indennizzo economico adeguato e riformulato in confronto a metà giugno, da versare nelle casse atalantine.