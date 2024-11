I colloqui per l'attaccante del Genoa si sono fermati nelle ultime ore. I rossoblù puntano altri obiettivi per il reparto avanzato

L'affaire Andrea Favilli sembrava in dirittura d'arrivo per il Cosenza, ma la trattativa è stata messa in stand-by dai rossoblù. L'attaccante classe '97 sembrava pronto a vestire la maglia rossoblù, ma salvo nuove sorprese, non arriverà in riva al Crati.

Delvecchio batte altre piste per l'attacco

Il ds Gennaro Delvecchio starebbe battendo altre strade. Anche se, da quel che trapela, il nuovo centravanti dopo Sankoh, dovrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato. È quello il momento individuato dalla società rossoblù nel quale si possono fare gli affari migliori sia dal punto di vista tecnico che economico. Per quel che riguarda lo stop per Favilli, c’è da dire che tra Genoa e Cosenza non ci sarebbero stati problemi a trovare l’accordo. Lo stop alla trattativa è dovuta soltanto ad un’ulteriore riflessione da parte dei lupi sul calciatore che non convincerebbe del tutto dal punto di vista fisico.