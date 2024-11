Ieri sera summit tra Guarascio, il ds Gemmi e l’allenatore. Via libera all’ingaggio del centrocampista del Venezia, si stringe per l’attaccante Finotto e un terzino sinistro

Partirà domani la settimana che condurrà al primo match del 2023. In casa Cosenza, però, più che al campo di allenamento, l’attenzione è tutta rivolta al calciomercato. Dopo l’arrivo del portiere Micai lo scorso 2 gennaio, non si sono registrate altre operazioni nella prima settimana con la piazza rossoblù in subbuglio considerata l’ultima posizione in classifica.

Sabato sera, tuttavia, il club ha fatto sapere che da un summit organizzato dal presidente Guarascio e al quale hanno partecipato il direttore sportivo Gemmi, il suo braccio destro Perna e il tecnico Viali, è stata data una forte accelerata. Così è imminente l’arrivo del centrocampista Luca Fiordilino e si starebbe stringendo anche per l’attaccante Mattia Finotto. L’obiettivo, tuttavia, è di regalare nell’immediato all’allenatore anche un terzino sinistro. Il ruolo è scoperto, considerato che Ciro Panico sarà ceduto alla FeralpiSalò in Serie C e che Paolo Gozzi è infortunato.

L’arrivo di Fiordilino non esclude Capezzi

Fiordilino giocò a Cosenza già nella stagione 2015-2016 in Serie C. Individuato da Mauro Meluso nella Primavera del Palermo, diventò subito un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico di Giorgio Roselli. Si infortunò il capitano Caccetta e, sebbene giovanissimo, conquistò il posto a suon di grosse prestazioni. Alla fine fu utilizzato in 32 occasioni. Il ds, passato al Lecce, lo volle con sé al Via del Mare dove centrò una promozione in B.

Il mediano ha già dimostrato le sue qualità in Serie B, dove ha conquistato la promozione in Serie A proprio con il Venezia nel 2021. Nervo e dinamismo gli avevano permesso di diventare uno dei punti di forza della squadra veneta e di collezionare anche 15 gettoni di presenza nella massima categoria. Con 114 presenze e 4 gol, invece, è ormai uno dei veterani della cadetteria. Il suo arrivo non escluderebbe quello di Leonardo Capezzi (‘95) della Salernitana, con il quale si cerca una quadra ormai da settimane.

La trattativa con Finotto

Finotto è in uscita dalla Spal ed è finito in orbita Cosenza, alla disperata ricerca di un attaccante che possa capitalizzare la mole di gioco costruita. È in scadenza di contratto e Via degli Stadi potrebbe garantirgli un accordo pluriennale. In carriera ha giocato anche al Monza, alla Ternana e al Cittadella dove nella stagione 2017-2018 ha realizzato 7 gol e 4 assist tra i cadetti. Il ds Gemmi dovrà guardarsi proprio dalla concorrenza dei veneti.