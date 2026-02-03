Ultime ore di calciomercato alquanto frenetiche all'Hotel Sheraton di Milano e che hanno visto protagonista anche il Crotone. La società pitagorica ha portato alla corte di mister Longo alcuni profili di prospettiva.

Parla Vrenna

Intercettato ai microfoni di LaC News24 anche Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone: «Dovevamo fare solamente qualche operazione in uscita per accontentare qualche giovane che voleva giocare di più. Al contempo volevamo prendere qualche ragazzo che sposasse pienamente la nostra causa e che avesse determinazione».

I pitagorici ingaggiano il giovane attaccante (classe 2005) Russo e Meli: «Volevamo puntellare la rosa perché il girone di ritorno è sempre complicato e a lungo andare non contano solamente i nomi. Noi cercheremo di giocarci le nostre carte per i play off».



Una panoramica considerando anche il mercato del girone C: «Forse il Benevento è più completa rispetto al Catania, ma la squadra siciliana ha dalla sua parte anni di struttura nella categoria. Inoltre il Benevento ha uno degli attacchi più forti della categoria, mentre il Catania ha identità ed è ben allenata». Si torna in casa Crotone: «Questa è una squadra che ha tanti anni importanti di calcio alle spalle. Inoltre abbiamo un grande allenatore come Longo che è una persona molto intelligente e che studia bene le partite. Nell'ultimo periodo a Crotone non è stato capito e questo mi dispiace, perché gli addetti ai lavori lo stimano molto e ce lo invidiano».