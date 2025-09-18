Domenica scorsa hanno preso il via i principali campionato dilettantistici (Eccellenza e Promozione A e B) ed è stato fin da subito spettacolo. Le sfide inaugurali, inoltre, hanno dato modo di far vedere ai rispettivi allenatori ciò che mancava per puntellare e/o completare le rose. ecco allora gli ultimi movimenti di mercato di questi giorni, spostando il focus in Eccellenza e Promozione B.

Soriano-Fabrizia, arriva Balde

Non un buon inizio per il Soriano Fabrizia nel campionato di Eccellenza, dal momento che cade in casa contro Lo Stilomonsterace. In queste ore il club rossoblù qualche piccolo accorgimento d'organico lo farà ed è già iniziato. Ufficiale infatti l'ingaggio di Rachid Balde: si tratta di un centrocampista, classe 2000, di origine guineana. Il venticinquenne possiede anche la nazionalità portoghese e predilige il ruolo di centrocampista centrale. Nella scorsa stagione ha giocato in Germania, totalizzando 24 presenze e realizzando 3 gol con il Zorbau. Vanta esperienze in altre nazioni quali Belgio, Romania, Portogallo e, agli inizi della carriera, è passato per i settori giovanili di Watford e Stoke City in Inghilterra. Possibile la sua convocazione nel match esterno di domenica, in casa del Cittanova.

Val Gallico, cinque Under

Passando al girone B, le più attive sono state Val Gallico e Pro Pellaro soprattutto per quel che riguarda il reparto Under.

Il pareggio inaugurale di campionato non ha portato allarmismi in casa Val Gallico, ma ulteriori informazioni e consapevolezze. Alla rosa mancava ancora qualche piccolo tassello per essere completa (competitiva lo era già) ed ecco che la società la completa consolidando il reparto Under. Pokerissimo gallicese dunque con gli innesti di: Alessandro Melchionna, Diego Matalone, Matteo Pennestrì, Christian Pratticò e Francesco Costantino.

Melchionna è un classe 2007, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, con trascorsi in maglia Melito, Pro Pellaro, Sambiase in Serie D e Gioiese; Costantino e Matalone sono invece due portieri, il primo classe 2006, proveniente dalla Pro Pellaro mentre il secondo è addirittura un classe 2011 prodotto del vivaio Val Gallico. Infine Pratticò e Pennestrì, entrambi classe 2007, quest’ultimo ex ReggioRavagnese. Possibile per qualcuno di loro almeno la convocazione per il match esterno in casa del San NicolaChiaravalle-Soverato.

Doppio innesto Pro Pellaro

Prima giornata di campionato che ha dato segnali importanti alla Pro Pellaro e, soprattutto, a mister Aquilino. Il club bianconero ha imposto il pareggio alla blasonata Gioiosa Ionica e, nel frattempo, puntella ulteriormente la rosa per essere ancora più competitiva. A tal proposito ecco gli innesti di Mamadi Sacko ed Emanuele Squillaci. Il primo è un giovanissimo centrocampista, classe 2008, proveniente dalla Coscarello di Castrolibero con cui ha disputato il campionato regionale Under 17 meritandosi la convocazione nella Rappresentativa calabrese per il Torneo delle Regioni. Squillaci, invece è un attaccante esterno, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Reggina con cui ha fatto tutta la trafila vivendo anche esperienze con Reggiomediterranea e Bocale. i due neo bianconeri potrebbero essere convocati per la sfida esterna di campionato, contro la Bovalinese