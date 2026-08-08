Il caldo torrido di agosto non placa le temperature del calciomercato dilettantistico. Tra Eccellenza e Promozione continuano a registrarsi colpi di assoluto spessore, premesse chiare per una stagione che si preannuncia ad altissima competitività.

Il Sersale spara il colpo internazionale

Nel massimo campionato regionale continua a muoversi con grande dinamismo il neopromosso Sersale. Il Direttore Generale Giuseppe Sirianni ha regalato a mister Torchia un innesto di caratura internazionale: Fabrizio Tavano.

Centrocampista classe 1993, italo-messicano con cittadinanza neozelandese, Tavano è un vero e proprio "giramondo" del pallone. Nel suo ricco curriculum figurano esperienze in Messico, Spagna, Nuova Zelanda, Indonesia e Italia. Tra i punti più alti della sua carriera spiccano la militanza tra i messicani del Tigres e soprattutto l'avventura con l'Auckland City, con cui ha disputato anche il Mondiale per Club. Tecnica, duttilità ed esperienza vanno così a rinforzare la mediana giallorossa.

Sc Soverato scatenato, la Bovalinese punta sui giovani

Scendendo in Promozione, i riflettori sono tutti puntati sul San Nicola-Chiaravalle Soverato. Il direttore generale Ettore Gallo ha piazzato due colpi da novanta:

Santiago Dorato: attaccante con una lunga militanza in Serie D, reduce dai 17 gol e 9 assist collezionati lo scorso anno in Eccellenza con la maglia dello Stilomonasterace.

Paolo Branduani: esperto estremo difensore cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, con alle spalle numerose stagioni disputate tra Serie B e Serie C (inclusa una parentesi con il Catanzaro), chiamato a blindare la porta.

Sempre nel Girone B si registra l'attività della Bovalinese, che punta sui giovani ingaggiando Giovanni Siciliano, terzino sinistro classe 2008. Cresciuto nel San Luca e reduce dalle esperienze con Ardore e Bianco, il neo-amaranto ha espresso grande entusiasmo per la nuova avventura: «Sono davvero lieto di entrare a far parte di questa squadra. Affronterò questo percorso con entusiasmo, impegno e spirito di collaborazione, con l'obiettivo di contribuire al meglio al raggiungimento dei nostri obiettivi comuni».