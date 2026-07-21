La sessione estiva del calciomercato dilettantistico non conosce pause. In questa seconda metà di luglio le trattative entrano nel vivo e le società sprintano per definire i roster, portando a segno colpi strategici e blindando i propri pezzi pregiati. Ecco le operazioni ufficializzate nelle ultime ore nei campionati di Eccellenza e Promozione.

il Sersale si assicura il giovane Borrelli

Nel massimo campionato regionale, il neopromosso Sersale continua la sua mirata campagna di rafforzamento con l'obiettivo di consolidarsi e ben figurare nella categoria. Il club giallorosso ha ufficializzato l'ingaggio di Mario Borrelli, giovanissimo portiere proveniente dal Cutro, considerato tra i profili più promettenti del panorama locale.

Un innesto di prospettiva che porta grande entusiasmo, come confermato dalle prime parole dell'estremo difensore: «Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura. Ringrazio il mister e la società per l’opportunità che mi è stata concessa. Darò tutto per questi colori. Forza Sersale».

Classe e qualità per il Corigliano

Spostando il focus nel Girone A di Promozione, prosegue a ritmi serrati la campagna acquisti del Corigliano, intenzionato a recitare un ruolo di assoluto primo piano nella corsa al vertice.

L'ultimo innesto in ordine di tempo è Henrique Calabrez, trequartista brasiliano con passaporto portoghese nell'ultima stagione in forza al Campora. Giocatore poliedrico e dotato di grande tecnica, Calabrez vanta un bagaglio di esperienze internazionali di tutto rispetto: cresciuto nei settori Under 20 brasiliani, ha poi vestito le maglie del Dibba negli Emirati Arabi e del Neuhof in Germania.

Il Roccella blinda anche Campoliti

Nel Girone B, continua a muoversi con decisione il neopromosso Roccella. La società ha scelto la via della continuità ufficializzando il rinnovo del giovane Cristian Campoliti anche per la stagione 2026-2027.

Prelevato lo scorso anno dal Cspr, Campoliti si è messo in luce per dedizione e continuità di rendimento, dividendosi con ottimi risultati tra la prima squadra e la formazione Juniores Under 19. Una riconferma meritata che testimonia la volontà del club di valorizzare i propri giovani.