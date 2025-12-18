Questo week end che sta per arrivare sancirà la fine del girone di andate nei campionati di Eccellenza e Promozione. Quello che non è finito, però, è il mercato invernale che è sempre di più nel vivo regalando copi a effetto e trattative impensabili solamente qualche tempo fa. Tanti sono dunque i movimenti nelle ultime ore.

Reggioravagnese, un lieto ritorno

Nel massimo campionato regionale si muove la Reggioravagnese che, dopo il periodo leggermente opaco, deve cercare di riconquistare quantomeno la terza piazza distante solo due lunghezze. A tal proposito il messaggio da parte della società amaranto è chiaro, visto l'ingaggio di Giuseppe De Marco. Ufficiale infatti il ritorno dell'esterno, classe 1996, dopo la prima metà di stagione disputata con la maglia della Virtus Rosarno e durante la quale ha messo a referto 6 gol e 5 assist. Il ventinovenne ritorna dunque in amaranto, alla corte di mister Candido. Giocatore di corsa e tecnica, garantisce duttilità tattica, potendo essere impiegato su entrambe le corsie esterne e a centrocampo, esaltando le sue qualità offensive.

Movimenti in Promozione

Tanto movimento invece nel campionato di Promozione B tra affari conclusi e trattative in evoluzione. Innanzitutto è il Gioiosa Ionica la squadra che sta dimostrando più attività in queste ore annunciando un doppio colpo: Diego Giovinazzo e Gianluca Napoli. Il primo è un attaccante mentre, il secondo, un difensore entrambi provenienti dal Taurianova. Per quest'ultimo anche esperienze in Eccellenza con la maglia del Soriano e in Serie D con quelle di Sant'Agata e Cittanova.

Potrebbero arrivare grosse novità infine da Pizzo, con il club vibonese che attualmente non sta passando un buon momento non solo in classifica ma anche sul mercato e all'interno della società. Dopo il mancato accordo in panchina con Fanelli, e con il club dunque ancora alla ricerca di un allenatore, diverse sarebbe le pedine che potrebbero lasciare la causa. Oltre a Comito e Mari (domenica potrebbe essere la loro ultima partita) sull'uscio della porta potrebbero esserci anche i fratelli Alessio e Gabriele Macrì perni essenziali nello scacchiere napitino. Per entrambi tante sono le richieste e con Capo Vaticano e San NicolaChiaravalle Soverato (tra le altre) alla finestra.