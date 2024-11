Continua il calciomercato del Cosenza. Dopo aver ufficializzato la cessione di Jaime Baez alla Cremonese, la società di Eugenio Guarascio ha comunicato l’arrivo in prestito dal Pescara del centrocampista Luca Crecco. Ecco la nota della società bruzia.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Crecco, proveniente dalla Società Delfino Pescara 1936. Il centrocampista, nato a Roma il 6 settembre 1995, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021. E’ cresciuto calcisticamente nella cantera del Lazio, con cui si laurea campione d’Italia Primavera nel 2013 e alza al cielo la Coppa Italia di categoria in quella successiva, per poi esordire anche in prima squadra. A seguire milita nelle fila di Ternana, Virtus Lanciano, Modena, Trapani e Avellino. Nella seconda metà della stagione 2016/2017 torna a vestire la maglia della Lazio. Giusto in tempo per esordire in Europa League e vincere la Supercoppa italiana, prima di essere acquistato a titolo definitivo dal Pescara. Per Crecco inizia ora una nuova avventura professionale con la casacca dei Lupi!”