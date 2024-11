Doppio colpo di mercato per l’Usd Scalea 1912 che si è assicurata le prestazioni di Alfredo D’Angelo e Pasquale Ferrara.

Il classe 2001, D’Angelo, va a rinforzare la difesa ed in particolare la corsia sinistra. Il giovane esterno originario di Messina è un mancino naturale capace di ricoprire il ruolo di esterno su entrambe le corsie a tutta fascia.Arriva dalle giovanili di Villese e Reggina e vanta 23 presenze con fascia di capitano nella stagione 2018/2019 con la maglia della Vibonese nel campionato nazionale berretti dove si è messo in mostra per la personalità e le doti fisiche e atletiche.

Dopo gli ultimi due anni in cui ha vestito le maglie di Vigor Lamezia e Sambiase in Eccellenza approda a Scalea con le giuste motivazioni: «Scalea è una piazza che non si può rifiutare – ha dichiarato D’Angelo - ed il progetto tecnico di mister Gregorace è l’ideale per me dopo due stagioni difficili. Non vedo l’ora di scendere in campo e di dare il massimo per questa maglia».

Il classe 1998 Pasquale Ferrara è invece un esterno offensivo utilizzabile all’occorrenza anche come seconda punta che fa dell’assist la sua arma migliore. Cresciuto nelle giovanili del Potenza e del Chieti, viene dallo scampolo di stagione pre Covdi con il Trebisacce in Promozione e prima aveva vestito per tre anni la maglia del Senise in Eccellenza Lucana. Nella stagione in corso aveva iniziato ad allenarsi con l’Oleggio in Eccellenza piemontese ma quando è arrivata l’occasione di approdare a Scalea non ci ha pensato due volte: «Quando ho ricevuto la chiamata di mister Gregorace ho accettato subito. E’ un onore per me far parte del progetto Scalea e sono pronto a regalare ai tifosi e alla società le soddisfazioni che meritano».