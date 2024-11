Il centrocampista si è allenato agli ordini di Roberto Stellone, il presidente ha twittato un messaggio d’amore per il club

In attesa dell’ufficialità, Micheal Folorunsho è tornato a essere a tutti gli effetti un calciatore della Reggina, dopo essere tornato ieri a Reggio Calabria.

Sul mercato, poi, non si registrano ulteriori grosse novità: sempre vicino l’arrivo di Kupisz, con Laribi che dovrebbe aver trovato l’accordo con la Triestina, sebbene la Virtus Entella non molli la presa. Meno probabile, ad oggi, la cessione di Federico Ricci, così come l’addio di German Denis.

Cinguettio

Intanto, Luca Gallo, presidente della società, è tornato a far sentire la propria voce, attraverso Twitter.

«Sacrifici ed impegno continuo - si legge sul profilo del numero uno del club - per risalire la china e tornare a gioire. Perché questo club ha sempre sposato la politica dei fatti. Perché l'amore verso la Reggina viene prima di tutto, e di certo non può essere spento da cattiverie, attacchi gratuiti e fake news».

Parole importanti, che certificano la volontà di non mollare da parte dell'imprenditore romano, nonostante il periodo non semplice, forse il più delicato dell'intera gestione.