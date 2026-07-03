L'avvento di luglio accende ufficialmente i riflettori sul calciomercato dilettantistico. Sono giorni frenetici, fatti di trattative serrate, contatti continui e una vera e propria corsa al colpo a effetto per puntellare le rose in vista della prossima stagione.

In questo clima di grande fermento, chi vola sulle ali dell'entusiasmo è senza dubbio il Praiatortora. Dopo un'attesa durata quasi quarant'anni e il dominio assoluto nell'ultimo campionato di Eccellenza calabrese, il club tirrenico si appresta a riabbracciare la Serie D. Una categoria prestigiosa dove la squadra si presenterà con lo status di matricola, ma solo sulla carta: le ambizioni della piazza e della dirigenza, infatti, dicono ben altro.

L'effetto Ettore Meli e la linea verde

A tessere le tele del nuovo mosaico rossoblù è il neo Direttore Sportivo Ettore Meli. Annunciato solo pochi giorni fa, l'esperto uomo mercato si è fiondato immediatamente sul lavoro per costruire una rosa che sia consona alle insidie e al livello tecnico del campionato interregionale.

Le prime indiscrezioni confermano la volontà di investire su profili giovani, affamati e di grande prospettiva. Gli occhi della società tirrenica, infatti, si sarebbero posati con decisione su due autentici gioielli di proprietà del Trebisacce, grandi protagonisti della passata stagione.

Nel mirino il tandem del Trebisacce

I due profili monitorati con estrema attenzione dal Praiatortora sono stati i principali artefici della favola Trebisacce, compagine che, da neopromossa in Eccellenza, ha centrato un clamoroso secondo posto in classifica, proprio alle spalle del Praia, esprimendo un calcio propositivo e dinamico.

Facundo Lamberti è un giovanissimo ed eclettico esterno d'attacco, classe 2005. Nonostante l'età verde, ha già dimostrato una maturità tattica e una capacità di saltare l'uomo fuori dal comune, rappresentando una quota di assoluto valore per la Serie D. Juan Heredia, invece, è un centrocampista centrale classe 2002 di innata qualità e visione di gioco. È il classico fulcro della manovra, capace di dettare i tempi e dare geometrie precise alla squadra.