Sono 6 i volti nuovi per i lupi. Rivoluzionata la formazione granata con 11 arrivi e 8 partenze

Si è conclusa ufficialmente la sessione invernale del calciomercato per la stagione sportiva 2020/21. Di seguito il quadro completo di riepilogo delle operazioni in ingresso e in uscita di Cosenza e Reggina:

Cosenza

Arrivi: Luca Tremolada (c, Pordenone); Marcello Trotta (a, Famalicão); Alberto Gerbo (c, Ascoli); Luca Crecco (c, Pescara); Jerry Uche Mbakogu (a, svincolato); Georgios Antzoulas (d, Asteras Tripolis)

Partenze: Mirko Bruccini (c, Alessandria); Gennaro Borrelli (a, Juve Stabia); Jaime Stábile Báez (a, Cremonese); Moreo (a, Novara)

Reggina

Arrivi: Micovski Claudiu (c, titolo temporaneo Genoa CFC), Ivan Lakicevic (d, svincolato), Christian Dalle Mura (d, titolo temporaneo ACF Fiorentina), Adriano Montalto (a, S.S. Calcio Bari), Nicolas Andrade (p, Udinese Calcio), Marco Crimi (c, Virtus Entella), Simone Edera (a, titolo temporaneo Torino FC), Elia Petrelli (a, titolo temporaneo Genoa FC), Orji Okwonkwo (a, titolo temporaneo Bologna FC), Michael Kingsley (c, titolo temporaneo Bologna FC), Luca Chierico (c, titolo temporaneo CFC Genoa)

Partenze: Lorenzo Peli (d, fine prestito Atalanta Bergamasca Calcio), Kyle Lafferty (a, risoluzione), Hachim Mastour (c, titolo temporaneo Carpi FC), Gabriele Rolando (d, titolo temporaneo S.S. Calcio Bari), Francesco De Rose (c, Palermo Calcio), Andrea Marcucci (c, titolo temporaneo Virtus Entella), Alessandro Farroni (p, titolo temporaneo S.S.Juve Stabia), Gabriel Charpentier (a, Ascoli Calcio).