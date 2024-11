Sarà una Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sempre più calabrese quella che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A2 UnipolSai.

La società del presidente Pippo Callipo ha infatti ufficializzato le conferme di tre giovani promesse della pallavolo Made in Calabria. Il centrale classe 1995 Luca Presta, il libero classe 1994 Simone Sardanelli e lo schiacciatore classe 1991 Giuseppe Feroleto. Tre conferme importanti per il nuovo tecnico Vincenzo Mastrangelo che potrà contare sulla "verve" che questi tre ragazzotti di Calabria, con ruoli e caratteristiche differenti, potranno dare alla causa giallorossa. Luca Presta, nonostante debba ancora compiere vent’anni, non è più una sorpresa. Sulle spalle del gigante di Belvedere Marittimo ci sono già tre stagioni disputate con la prima squadra in Serie A e nell’ultima annata ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e ritagliarsi uno spazio da titolare nella Tonno Callipo di De Giorgi prima e di Monti poi. Mezzi fisici straripanti, abbinati ad un notevole salto di qualità compiuto dal punto di vista tecnico, hanno permesso a Luca Presta di chiudere il campionato con numeri altisonanti, tanto da conquistare la palma di miglior centrale del campionato di Serie A2 UnipolSai 2014-2015. Conferma anche per il martello Giuseppe Feroleto che disputerà la sua seconda stagione consecutiva in A2. Pur avendo meno spazio rispetto a Presta, Feroleto è cresciuto esponenzialmente nel corso della stagione dimostrando sul campo le proprie ottime capacità di ricettore tanto da essere sovente chiamato in causa da coach Monti nella seconda parte di stagione. Medesimo discorso per Simone Sardanelli che, soprattutto con l’avvento del tecnico pavese in panchina, è cresciuto molto dimostrando grande affidabilità e professionalità negli allenamenti. Molto bravo soprattutto in difesa, Sardanelli avrà l’onore e l’onere di poter lavorare a fianco di un altro libero calabrese come Davide Marra. E proprio Sardanelli si è soffermato sulla sua riconferma (per il libero di Pizzo sarà la terza stagione consecutiva con la maglia della Tonno Callipo):



"Sono molto felice di poter indossare ancora questa maglia, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro in questi anni. Avrò il piacere di essere allenato da Vincenzo Mastrangelo, allenatore che ho avuto modo di conoscere e apprezzare negli anni che ha trascorso qui a Vibo. Sono molto stimolato da questa nuova avventura e sono contento di ritrovare Forni e Vedovotto, compagni con i quali si è instaurato un buon legame. E poi, che dire, non vedo l’ora di potermi allenare da vicino con un libero di grande livello come Marra. Accanto a lui avrò modo di accrescere il mio bagaglio d’esperienza"