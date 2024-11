Con l'avvicinarsi del campionato di Serie B 2024/25, l'entusiasmo dei tifosi cresce esponenzialmente non solo per il calciomercato, ma anche per la corsa agli abbonamenti. I tagliandi staccati rappresentano non sono solo un mezzo per garantirsi un posto in tribuna o in curva, ma in un certo senso anche un modo per esprimere calore a passione verso la propria squadra del cuore. Al momento la Sampdoria guida la classifica con quasi 18mila tessere sottoscritte, a ruota vi sono i tifosi del Palermo con più di 11mila tessere acquistate.

Tra le due calabresi ai nastri di partenza del torneo cadetto bene il Catanzaro. La campagna abbonamenti della società giallorossa ha finora raggiunto numeri importanti, piazzandosi all'ottavo posto in classifica con oltre 4.700 tagliandi già staccati. Male invece il Cosenza che si trova in fondo alla graduatoria con appena 629 abbonamenti, confermando il trend delle passate stagioni. Il club rossoblù, anche in questo inizio di campagna abbonamenti, non ha al momento conquistato l'affetto dei propri calorosi supporter, forse tenuti lontani da un mercato che ancora non riesce a decollare.

Tra le neopromosse, Cesena e Mantova fanno la loro parte nel sostenere le squadre con 7245 e oltre 5000 abbonamenti rispettivamente. Tuttavia, ci sono anche delusioni tra le tifoserie storiche come Bari e Salernitana, che fino ad ora hanno registrato numeri più modesti con 2000 e 3058 abbonamenti venduti.

La classifica