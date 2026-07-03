Il San Fili 1926 neopromosso nel campionato di Promozione calabrese volta pagina e programma il proprio futuro con una scelta di spessore. La società rossoblù ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister Carmine Perri per la stagione sportiva 2026/2027.La scelta della dirigenza è ricaduta su un profilo che incarna perfettamente il mix di gioventù, ambizione e competenza, elementi chiave per il nuovo ciclo del club. Carmine Perri non è certo un nome nuovo nel panorama calcistico dilettantistico calabrese. Il suo percorso si distingue per una crescita costante, maturata sia nella valorizzazione dei giovani sia nella gestione dei "grandi". Inizia il suo cammino sulle panchine di Allievi e Juniores regionali, lasciando subito il segno con la vittoria del campionato alla guida degli Allievi dell’Olympic Acri. Fondamentale nel suo bagaglio formativo il ruolo di allenatore in seconda al fianco di Mister Pascuzzo, un'esperienza che lo ha visto protagonista ad Acri, ad Altomonte e con la Rappresentativa Regionale LND Rossano, culminata proprio con lo storico trionfo di quest'ultima. Perri ha già assaporato il massimo campionato dilettantistico calabrese guidando l'Acri in Eccellenza. Successivamente, ha lasciato un'impronta indelebile sulla panchina del Kratos Bisignano tra Prima Categoria e Promozione, bacheca alla mano la vittoria del campionato di Prima Categoria e la conquista della Supercoppa Regionale di categoria

La nota ufficiale della società traspira grande fiducia e determinazione per l'inizio di questo nuovo capitolo: "La società è convinta di aver scelto una figura capace, motivata e in linea con il progetto rossoblù, pronta a lavorare con serietà, entusiasmo e senso di appartenenza. A Mister Carmine Perri va il nostro benvenuto nella famiglia San Fili 1926 e il più grande in bocca al lupo per questa nuova stagione insieme."

Con l'arrivo di Perri, il San Fili 1926 lancia un segnale chiaro al campionato, con serietà, programmazione e la voglia di recitare un ruolo da protagonisti. Nelle prossime settimane prenderà ufficialmente il via il ritiro precampionato, dove il mister potrà iniziare a plasmare la squadra secondo la sua filosofia di gioco.