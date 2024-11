Il Cosenza va man mano prendendo forma. Marco Carraro (‘98) ha avuto l’ok dall’Atalanta per trasferirsi in prestito secco in rossoblù fino al prossimo 30 giugno. La trattativa era già stata chiusa dal ds Goretti nei giorni scorsi, ma la fumata bianca era slittata a questa settimana. Il perché va ricercato in un intoppo di poco conto, ma che comunque andava risolto, tra il calciatore e il club orobico. Zaffaroni, già stamattina per il primo allenamento, ha accolto così un elemento in più in vista della trasferta di Ascoli, dove spera di non dover ricorrere ai ragazzi della Primavera per completare l’undici. Gli affiderà da subito le chiavi della mediana chiedendogli di dettare i tempi di gioco. Ha scelto la casacca numero 4, quella classica dei playmaker. Per ciò che concerne le altre operazioni di calciomercato, il Cosenza è sul centrocampista della Lazio Fabio Maistro (‘98), mentre in prova al Marulla c’è Diédié Traoré ('99), ex difensore dei Los Angeles Galaxy

Carraro al Cosenza, il comunicato ufficiale

«La società Cosenza Calcio - si legge nella nota - comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Carraro, proveniente dalla società Atalanta Bergamasca Calcio. Il centrocampista, nato a Dolo (Ve) il 9 gennaio 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. È cresciuto nei settori giovanili del Padova e dell’Inter. Nelle file della Primavera nerazzurra conquista uno scudetto e una Coppa Italia. Dopo aver esordito disputato la prima stagione tra i professionisti con il Pescara allenato da Zdenek Zeman, il suo cartellino viene acquisito dall’Atalanta. Tra il 2018 e il 2021 colleziona oltre 100 presenze in Serie B con le maglie di Foggia, Perugia e Frosinone. Ha al suo attivo anche 9 gare con la Nazionale Under 21».