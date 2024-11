L’argomento calciomercato in casa Cosenza sta per cedere il passo al match di Venezia. La partita del Penzo incombe e la compagine rossoblù lascerà oggi la Calabria per fare tappa a Roma. Domani, poi, raggiungere il Veneto. Il ds Gemmi nel frattempo si è portato in vantaggio nella corsa al bomber Ilija Nestorovski (’90). L’attaccante macedone, che si è svincolato dall’Udinese, cerca squadra e sta trattando con Guarascio. Non è l’unico nome con cui il direttore sportivo dei Lupi ha intavolato delle discussioni perché, come noto, per la casella di centravanti parla anche con il Frosinone per Gennaro Borrelli.

Dal canto suo, il tecnico Fabio Caserta ha fatto il punto dicendo: «Stiamo valutando diverse soluzioni e deciderà la società come. È vigile sulle occasioni da cogliere, la rosa è quasi completa». In arrivo potrebbe esserci anche Vittorio Agostinelli. Il classe 2002 è di proprietà della Fiorentina ed ha già vissuto in riva al Crati un’esperienza nell’ultima parte della scorsa stagione.

Caserta con gli uomini contati in difesa

A Venezia i rossoblù sono con gli uomini contati per ciò che concerne il pacchetto arretrato. «Martino salterà qualche partita, ma abbiamo Rispoli che vanta 400 partite tra i professionisti. Non è il sostituto, parte alla pari, ma sto provando anche altre soluzioni per far fronte all’emergenza. Noi abbiamo qualche problema numerico, compreso Sgarbi che non ha raggiunto la condizione giusta sebbene sia a disposizione».

Borderline anche la posizione di Meroni. Il centrale, eroe della notte di Brescia, ha saltato l’Ascoli, ma vorrebbe convincere Caserta per Venezia-Cosenza. «Sabato non ha giocato in via precauzionale – ha spiegato il tecnico -. Oggi proverà ad allenarsi con noi, vediamo come andrà il suo polpaccio: dobbiamo capire se vale la pena rischiare o meno. Viviani invece sta bene, ha sostenuto tutta la preparazione con il Benevento. Gli manca solo il ritmo gara».

Sabato con 600 tifosi al seguito

Forti del gemellaggio con i fan del Venezia, saranno almeno 600 i supporter del Cosenza che gremiranno il settore ospiti. La prevendita sta andando bene, in più è stato organizzato un pre-partita comune per rinsaldare la vecchia amicizia. «Cercheremo di fare la partita, dobbiamo andare al Penzo con lo stesso atteggiamento delle esibizioni casalinghe – ha chiuso Caserta -. Poi è chiaro che all’interno dei 90’ ci saranno varie fasi. Guai ad abbassare la tensione, pertanto, ma la squadra in settimana si è allenata bene. Il Venezia è tra le più forti della Serie B, basta guardare la rosa. Noi, però, venderemo cara la pelle».