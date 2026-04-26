Il Codacons interviene sull’inchiesta per frode sportiva che coinvolge Gianluca Rocchi e chiede misure drastiche in caso di responsabilità accertate.

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Caso Rocchi, terremoto nel calcio italiano: Inter sotto osservazione, cosa rischia

Francesco Roberto Spina
Caso Rocchi, terremoto nel calcio italiano: Inter sotto osservazione, cosa rischia

«Il calcio italiano non può permettersi nuove ombre dopo gli scandali del passato», afferma l’associazione, sottolineando che eventuali interferenze su arbitri e Var renderebbero «inevitabile un intervento esemplare».

Tra le richieste: acquisire gli atti dell’indagine, avviare un procedimento sportivo autonomo e valutare la revoca di eventuali titoli, inclusi gli scudetti dell’Inter nei campionati sotto esame.

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Ecco la lettera dell’ex assistente di Pizzo che scuote il calcio italiano: il designatore Rocchi indagato

Gp. C.
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Il Codacons ipotizza anche il commissariamento della Figc, in presenza di condotte che abbiano compromesso l’imparzialità delle competizioni.

L’associazione chiede infine «massima trasparenza» e tutela dei tifosi, riservandosi azioni legali e richieste di risarcimento in caso di accertata frode sportiva.