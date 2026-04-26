Il pallone rotola, ma il sistema trema. Il “caso Rocchi” continua a scuotere il calcio italiano, allargando i suoi effetti ben oltre il mondo arbitrale. L’indagine che coinvolge il desigantore arbitrale Gianluca Rocchi si intreccia con scenari istituzionali, ipotesi di commissariamento e ora anche con alcune partite finite sotto la lente della Procura. Un’inchiesta che cambia passo e che rischia di trasformarsi in uno spartiacque, tra giustizia sportiva, politica e credibilità dell’intero movimento.

Il filo che parte dalla Calabria

A riaccendere i riflettori è anche la figura del calabrese Domenico Rocca, ex assistente e autore dell’esposto presentato nel maggio 2025. Una segnalazione inizialmente archiviata, ma oggi tornata centrale alla luce dei nuovi sviluppi investigativi. È da lì che prende forma il percorso che ha portato all’attuale inchiesta, riaprendo interrogativi sul funzionamento della giustizia sportiva.

Nel frattempo, il terremoto giudiziario colpisce anche il campo. In casa Inter, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. I nerazzurri erano concentrati sulla sfida contro il Torino, una gara che potrebbe valere una larga fetta di scudetto — con appena quattro punti ancora necessari per la matematica certezza del titolo — quando è esplosa la bufera.

Tra le partite finite sotto osservazione degli inquirenti compare anche Inter-Verona, gara della stagione della seconda stella decisa dal gol di Frattesi. L’indagine della Procura di Milano si concentra su presunte “designazioni pilotate”, con arbitri ritenuti più o meno graditi.

La posizione del club nerazzurro

Dall’Inter, però, filtra calma. Al momento nessun tesserato risulta indagato e il club non è coinvolto direttamente. La linea è quella della prudenza, accompagnata da una certa incredulità. Nei ragionamenti interni, infatti, emergono elementi ritenuti contraddittori: alcune delle partite finite nel mirino sarebbero state decisive non per favorire i nerazzurri, ma per la perdita di trofei. È il caso di Bologna-Inter, decisa nel finale da Orsolini, e della pesante sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan. C’è poi amarezza per il ritorno mediatico su episodi ormai datati, come il contatto tra Bastoni e Duda in Inter-Verona, precedente al gol decisivo.

Tra i punti più discussi dell’inchiesta c’è anche un presunto incontro tra dirigenti nerazzurri e Rocchi durante la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Secondo questa ricostruzione, in quell’occasione si sarebbero ipotizzate alcune designazioni arbitrali per le gare successive.

Una tesi che, da Viale della Liberazione, viene accolta con scetticismo: un San Siro gremito per un derby difficilmente rappresenterebbe il contesto ideale per un incontro riservato. Anche alcune logiche legate alle designazioni — come quella dell’arbitro Doveri, indicato come “sgradito” — vengono considerate poco convincenti.

Intanto, sullo sfondo, resta aperto il fronte istituzionale. Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha chiesto chiarimenti, coinvolgendo il Coni guidato da Luciano Buonfiglio. Il tema è quello della trasparenza e dell’efficacia della giustizia sportiva.

Il futuro della Figc, attesa dalle elezioni del 22 giugno, si intreccia così con gli sviluppi dell’inchiesta. Sul tavolo resta anche l’ipotesi, al momento solo teorica, di un commissariamento. Le possibili conseguenze non si fermerebbero ai confini nazionali. In uno scenario estremo, la Uefa potrebbe intervenire con misure drastiche, fino all’esclusione dei club italiani dalle competizioni europee.

Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma il clima resta teso. Il “caso Rocchi” è diventato molto più di un’inchiesta: è una prova di tenuta per tutto il sistema calcio. E mentre l’Inter sogna lo scudetto, fuori dal campo si gioca una partita ancora più delicata.