Si chiude ufficialmente la vicenda che nelle ultime settimane ha tenuto in sospeso il Catanzaro e il futuro della propria panchina. A mettere la parola fine è direttamente il club giallorosso con una nota ufficiale nella quale comunica che, venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha dichiarato privo di efficacia il contratto sottoscritto con Marco Turati.

Una decisione che arriva dopo il clamoroso dietrofront dell'allenatore, il cui approdo sulla panchina del Catanzaro era ormai sfumato da giorni, e che segue di poche ore un altro importante provvedimento.

Il Settore Tecnico della Figc, infatti, ha ufficializzato l'esclusione di Turati dal Master UEFA Pro di Coverciano, sostituendolo con Silvio Crisari, commissario tecnico della Nazionale cinese di futsal. L'ammissione al corso era infatti strettamente collegata all'incarico che il tecnico avrebbe dovuto ricoprire alla guida del Catanzaro e alla conseguente deroga necessaria per allenare in Serie B pur non essendo ancora in possesso del patentino UEFA Pro. Venuto meno quell'incarico, sono decaduti automaticamente anche i presupposti per la partecipazione al Master.

Con la comunicazione della Lega Serie B viene meno anche l'ultimo ostacolo formale che teneva in sospeso la situazione contrattuale tra le parti. Non è stato quindi necessario procedere a una rescissione consensuale: il contratto è stato infatti dichiarato privo di efficacia per il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa.

A questo punto il Catanzaro può concentrarsi esclusivamente sul futuro. Tutto è ormai pronto per l'ufficializzazione di Giorgio Gorgone, individuato dalla società del presidente Floriano Noto come nuovo allenatore per la stagione 2026-2027. L'annuncio, atteso già nelle prossime ore, aprirà ufficialmente il nuovo corso tecnico giallorosso.