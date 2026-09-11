Il legame tra Diego Burgo e la panchina del Cassano si rinnova ancora una volta, dando vita a un connubio ormai profondo e collaudato. Per il tecnico si tratta della quarta esperienza alla guida della formazione biancoazzurra nell'arco degli ultimi cinque anni, una continuità fatta di capacità di gestione e prontazza nel saper intervenire in momenti chiave, considerate le due occasioni in cui è subentrato a stagione in corso. Una presenza costante che testimonia la totale fiducia reciproca tra l'allenatore e la società. Alla vigilia del nuovo cammino, la consapevolezza del mister parte da un'analisi precisa del contesto agonistico che attende la squadra. Burgo sottolinea come le insidie non mancheranno, evidenziando le difficoltà di un torneo sempre più competitivo: «Sarà a mio avviso un campionato livellato verso l'alto, esattamente come sta accadendo da diversi anni a questa parte. Ogni partita richiederà la massima concentrazione». L'obiettivo fissato per questa avventura punta senza mezzi termini alla stabilità nelle posizioni che contano. Il mister traccia chiaramente la rotta per la nuova stagione: «La nostra squadra avrà l'obiettivo di confermarsi, quantomeno nella zona playoff. Vogliamo rimanere agganciati al treno di testa e dimostrare il valore di questo gruppo fino alla fine del cammino».

Le sensazioni che accompagnano il lavoro quotidiano sono improntate a una forte determinazione e alla convinzione che si possa fare un ottimo lavoro. Burgo si dice pronto a giocarsi le proprie carte con grande ottimismo: «Io ci credo con forza, la squadra è stata costruita davvero bene dalla società e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Come sempre, però, sarà soltanto il campo a dare il giudizio definitivo».