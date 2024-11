Il Cassano Sybaris del presidente Giuseppe Azzolino cambia strategia circa la composizione della rosa. Differenziatasi nelle ultime stagioni per il gran numero di atleti sudamericani, nella fattispecie argentini, da quest’anno volta pagina. Non più la quasi totalità di stranieri, sia nel gruppo atleti e sia nel gruppo tecnico (allenatore, preparatore atletico e magazziniere) ma la giusta dose che possa interagire bene con altri atleti del circondario. Ad iniziare dal tecnico appena annunciato, quel Carmine Pugliese di Castrovillari, decano nel calcio dilettantistico che ha nel proprio trascorso tante soddisfazioni.

Diverse novità sono state proposte, non ultima quello del nuovo direttore generale, ruolo affidato a Vincenzo Tancredi, non nuovo alla piazza avendo comunque ricoperto il ruolo di presidente negli anni della ripartenza derivante da un fallimento.

«Il presidente Azzolino mi ha voluto all’interno della società – dice il direttore generale Tancredi al microfono del nostro network -per affidarmi compiti delicati e importanti come sono quelli dello sviluppo e della programmazione. Un ruolo che investe diversi campi, dal tecnico al gestionale-economico avendo comunque la libertà di spaziare nel rispetto del bilancio e dei budget prefissati come, per esempio, la formazione della rosa piuttosto che l’organizzazione societario. Sto valutando quali sono gli aspetti della società dove si può migliorare – precisa ancora Tancredi nello spiegare l’impronta che vuole lasciare -, riorganizzare cioè i settori dove ci sono lacune. Per me crescere non significa passare dal sesto posto al terzo o al primo, l’obiettivo che ci poniamo è essere pronti nei prossimi anni eventualmente, perché no, a un salto di categoria. In eccellenza – continua Tancredi spingendosi in avanti nel tempo - è necessario un livello organizzativo migliore, bisogna che ci siano diversi soggetti che vadano ad integrarci. In linea di massima mi occupo, quindi, del domani transitando nell’oggi».

Dopo diverse annate con la presenza in organico di tanti ragazzi sudamericani, le indiscrezioni raccolte riferiscono di una possibile nuova impostazione: «Sarà una rosa diversa dagli altri anni, stiamo allestendo un organico che preveda un giusto mix tra le diverse nazionalità e italiani».

Dopo i vari nomi nel totoallenatore, ecco che arriva l’annuncio di mister Carmine Pugliese: «La scelta di puntare su mister Pugliese non è dell’ultima ora e che sia chiaro non è un ripiego. È un profilo che abbiamo valutato per primo – la precisazione forte del dirigente Tancredi - sebbene poi ci siano stati approcci con altri suoi colleghi. Alla fine, abbiamo puntato convinti su Pugliese perché è un allenatore che ha avuto esperienze importanti in categorie superiori, un professionista che ho avuto modio di valutare anche durante la mia esperienza nel Castrovillari. Predisposto a lavorare molto coi giovani riscaldando quello che negli ultimi anni ci ha visto tra i primi posti nella speciale graduatoria del Premio Giovani indetto dal Cr Calabria. Confidiamo in lui per far crescere i nostri giovani più di chiunque altro sia tecnicamente e sia sulla formazione umana, altro principio su cui puntiamo».

Avviandoci ai saluti, poniamo al direttore generale Tancredi la domanda che in città, e non solo, insiste più delle altre: con questi presupposti che campionato sarà per il Cassano Sybaris: «Il nostro obbiettivo è continuare a fare bene per come fatto negli ultimi 3 anni. Puntare alla parte alta della classifica e farci trovare pronti nel caso serva esserlo».