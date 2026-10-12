Cassano Sybaris e Rocca di Neto si sono presentati al Polisportivo di Castrovillari appaiati a quota 10, con il secondo posto del girone A di Promozione in palio. Per questa gara i biancoazzurri hanno lasciato l’”Amerise” di Trebisacce, dove avevano giocato le precedenti partite interne. È finita senza reti e Diego Burgo, tecnico del Cassano, comincia dall’avversario: «Si sono affrontate sicuramente due squadre forti, con giocatori importanti. È stata una bella partita».

Secondo Burgo il Cassano ha avuto un piccolo margine in più e ha concesso poco: «Forse abbiamo avuto qualcosina in più noi, però loro si sono difesi bene e hanno cercato di ripartire – analizza – , noi siamo stati bravi a non concedere praticamente niente». Il primo tempo, in particolare, lo ha soddisfatto: «Questa volta il primo tempo è stato fatto alla grande, abbiamo fatto anche belle azioni». In quei quarantacinque minuti il Cassano ha avuto due occasioni per passare, ed entrambe le volte ha trovato pronto il portiere del Rocca: «Il loro portiere è stato bravo in due occasioni, sia sul calcio d’angolo di Segura sia sulla palla di Grosso, dove è stato reattivo. È mancato il gol nel primo tempo». Nella ripresa la partita è cambiata: «Loro sono venuti un po’ fuori e noi stavamo un po’ calando – ha raccontato Burgo - poi i cambi ci hanno dato di nuovo la forza per provare a vincere la partita. Non ci siamo riusciti, ma ho visto una grande prestazione».

L’allenatore tratta la sfida come una prima verifica e guarda già al lavoro della settimana: «Prendiamo quest’esame come il primo e cerchiamo di migliorare le cose che vanno migliorate, però la strada è quella giusta».