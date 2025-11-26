La gara era stata sospesa per maltempo il 9 novembre. I rossoneri sono ripartiti dall’1-0 e hanno chiuso 2-0 grazie a Venema e Faye. La squadra di Daghio sale a -4, mentre la i bizantini crollano in zona play-out

SI sono giocati oggi pomeriggio i 33 minuti restanti della sfida della nona giornata di Eccellenza tra Castrovillari e Rossanese, interrotta per maltempo lo scorso 9 novembre sul punteggio di 1-0 per i rossoneri. Questo pomeriggio si è ripartiti dal 12’ del secondo tempo e la formazione di mister Fabrizio Daghio ha saputo completare l’opera, trovando un successo tanto sofferto quanto prezioso.

Ripartiti dall’1-0 firmato da Venema nella prima parte della gara, il Castrovillari ha mostrato ritmo, concentrazione e una sorprendente solidità difensiva. La Rossanese ha provato a rientrare in partita, ma i Lupi del Pollino hanno resistito senza arretrare. La squadra di Daghio ha poi trovato anche il raddoppio grazie alla rete di Faye, un gol pesantissimo che ha messo in ghiaccio la partita e consegnato ai rossoneri la prima vittoria stagionale.

Tre punti che assumono un valore enorme per il Castrovillari, ancora appesantito dalla penalizzazione di 10 punti ma ora capace di portarsi a quota -4. Per la Rossanese, invece, è una sconfitta che brucia. La società aveva allestito in estate una rosa ambiziosa, con l’obiettivo dichiarato di competere per le posizioni di vertice. L’avvio di stagione, però, racconta un’altra storia: 11 punti in 11 giornate e un inatteso piazzamento in zona play-out, con una classifica che inizia a diventare preoccupante.

E il calendario non concede tregua: domenica al “Rizzo” arriverà la DB Rossoblù Luzzi, in un match che potrebbe rappresentare una vera sliding door per l’intera stagione. Un eventuale passo falso rischierebbe di complicare ulteriormente il cammino dei bizantini, chiamati a una reazione immediata.

La classifica

Praiatortora 26

Trebisacce 24

Reggioravagnese 20

Isola CR 20

Virtus Rosarno 19

Stilomonasterace 18

Paolana 18

Bocale 18

DB Rossoblù Luzzi 16

Palmese 15

Brancaleone 13

Rossanese 11

Soriano Fabrizia 10

Gioiese (-1) 4

Cittanova 3

Castrovillari (-10) -4