Al “Ceravolo”, si accendono i riflettori su Catanzaro–Frosinone, incrocio d’alta quota che misura ambizioni e solidità di due squadre nel loro momento migliore. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15, con in palio punti pesantissimi nella 27ª giornata di Serie B, dentro un calendario sempre più serrato e decisivo per le zone nobili della classifica.

Il Catanzaro va a caccia di continuità e di una risposta d’orgoglio dopo il 2-0 dell’andata allo Stirpe, firmato Monterisi e Ghedjemis. Il Frosinone, dal canto suo, vuole confermare la propria solidità e ribadire le ambizioni di alta classifica in uno degli stadi più caldi del campionato.

Primo tempo

1’ – Prima palla giocata dai padroni di casa. Catanzaro-Frosinone prende il via.

Le formazioni ufficiali