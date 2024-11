Sono quattro, tre calciatori e un allenatore, gli squalificati in Serie B dopo le partite della sesta giornata. Il giudice sportivo del torneo cadetto, Ines Pisano, ha infatti disposto lo stop per un turno per il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, espulso durante la partita contro il Bari per aver protestato in modo eccessivo dopo essere stato ammonito.

Stop per un turno anche per i tre giocatori Giuseppe Bellusci (Ascoli), Kevin Miranda (Catanzaro) e Giacomo Quagliata (Cremonese), anche loro espulsi nel corso dei rispettivi match.