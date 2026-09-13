Il numero 20 rientra sfornando magie e confeziona l’assist decisivo, il capitano firma i primi tre punti. Bene Petriccione e Alesi, Verrengia fatica

Il Catanzaro rompe finalmente il ghiaccio e lo fa davanti al proprio pubblico. Al Ceravolo basta una fiammata nel finale: Pafundi accende la luce, Iemmello fa quello che sa fare meglio e i primi tre punti finiscono in tasca ai giallorossi. Non tutto funziona alla perfezione e la Carrarese fa tremare due volte i pali, ma dopo tre sconfitte consecutive stavolta la fortuna decide di non voltarsi dall’altra parte.

Le pagelle

PIGLIACELLI 6 – Per lunghi tratti potrebbe quasi chiedere una sedia. La Carrarese lo chiama poco in causa e quando Marconi centra due pali nella stessa azione capisce che, almeno stavolta, anche la sorte ha cambiato indirizzo.

RUGGERO 6,5 – Poche concessioni e parecchia sostanza. Non avrà bisogno di montare un video di highlights della sua partita, ma per un difensore spesso è un complimento.

Dal 67’ CANDELA 6 – Entra quando bisogna soprattutto evitare guai. Missione compiuta.

ANTONINI 6 – Dopo pochi minuti prova addirittura a trasformarsi nel centravanti che manca nell’area avversaria, ma il colpo di testa finisce fuori. Dietro qualche sbavatura, senza conseguenze.

VERRENGIA 5,5 – La giornata in cui il pallone sembra avere qualcosa di personale contro di te. Qualche errore di troppo in costruzione e Gorgone decide che 45 minuti possono bastare.

Dal 46’ IMPERIALE 6 – Meno fronzoli e maggiore tranquillità. Entra e sistema la pratica.

DORVAL 6 – Macina chilometri sulla fascia come se ci fossero punti fedeltà da raccogliere. Arriva spesso dove deve arrivare, poi non sempre sceglie cosa fare. Generosità comunque garantita.

Dall’80’ GARNICA 6 – Una decina di minuti per correre e aiutare a portare a casa il risultato.

MOSTI 6 – Partita di quelle che probabilmente piacciono più agli allenatori che agli spettatori. Lavora, cuce, rincorre e tiene insieme il centrocampo senza finire sulla copertina.

Dal 67’ FRANKY TCHAOUNA 5,5 – Entra per lasciare il segno e per il momento quello più evidente è il cartellino giallo.

PETRICCIONE 6,5 – Il pallone passa da lui con la stessa regolarità di un regionale sulla tratta ideale, non quella reale. Detta i tempi, recupera e soprattutto continua a giocare anche quando il Ceravolo comincia a perdere la pazienza.

ALESI 6,5 – Corre talmente tanto che a fine gara bisognerebbe controllare il contachilometri. Accompagna l’azione, si propone e prova anche a mettersi in proprio. Altra prestazione convincente.

PAFUNDI 7,5 – IL MIGLIORE – Torna dopo un mese e decide che il periodo di rodaggio può tranquillamente saltarlo. Punta, dribbla, inventa e crea continuamente qualcosa. All’83’ prende il pallone e apparecchia per Iemmello: il capitano deve soltanto sedersi a tavola. Bentrovato.

IEMMELLO 7 – Al 9’ perde un pallone che potrebbe costare carissimo, poco dopo però serve un assist al bacio a Pecorino. Una partita altalenante fino a quando Pafundi gli serve l’occasione giusta: lui sa cosa fare, salta Pizzignacco e segna.

PECORINO 5,5 – Prima da titolare, tanta battaglia e pochi palloni comodi. Al 25’ Iemmello gliene confeziona uno interessante, ma la conclusione finisce alta. Il lavoro sporco c’è, per quello pulito servirà ancora un po’.

Dal 67’ KOFFI 6 – Mette velocità quando gli spazi finalmente iniziano ad aumentare.

GORGONE 6,5 – Dopo tre sconfitte chiedeva una squadra di «belve, di assatanati». Magari non si sono ancora viste undici tigri, ma almeno arrivano i primi tre punti. Rilancia subito Pafundi e viene ripagato con l’assist decisivo. E soprattutto stavolta, quando si arriva agli ultimi minuti, il gol lo fa il Catanzaro. Di questi tempi è già una rivoluzione.