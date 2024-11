Domani si entra ufficialmente nella settimana del derby di Calabria. Catanzaro-Cosenza, valida per il 14esimo turno di Serie B, andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo domenica 26 novembre alle 16.15. Il match più importante della stagione per le due squadre calabresi vedrà sicuramente una splendida cornice di pubblico anche se ai supporters rossoblù, per questioni legate all’ordine pubblico, sono stati concessi solo 750 posti nel settore ospiti – polverizzati in pochissimo tempo - ai soli possessori di Fidelity card (tessera del tifoso).

Partirà invece domani (20 novembre) la caccia al biglietto per quanto riguarda la sponda giallorossa, infatti alle 15 apriranno i botteghini, anche virtuali. Le prevendite per il match saranno disponibili nelle ricevitorie del circuito Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale e sul sito internet. Ci sarà con molta probabilità una corsa all’acquisto visti già i precedenti sold out verificatisi durante gli scorsi match nel capoluogo di regione.