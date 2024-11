L'allenatore giallorosso è intervenuto in conferenza stampa al termine del match che ha visto le Aquile perdere in casa 2-1 con un gol subito a due minuti dal 90esimo: «Ci siamo giocati la partita a viso aperto»

La gara valida per il seto turno di serie B ha visto il Catanzaro uscire sconfitto dalle mura amiche del Ceravolo contro la Cremonese. I grigiorossi hanno vinto 2 a 1 grazie a un gol di Barbieri arrivato a due minuti dal 90'.

L’allenatore delle Aquile Fabio Caserta, nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: «Quando arriva così la sconfitta fa male. Nel secondo tempo ci siamo stati solo noi in campo. Potevamo leggere meglio quella palla lunga che ha portato la Cremonese alla vittoria Dobbiamo ripartire dalla prestazione del secondo tempo».

«Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosina di troppo, ma affrontavamo una squadra molto forte - ha continuato l’allenatore giallorosso -. Il loro gol é arrivato nel nostro momento migliore, in cui sembrava che la potessimo vincere».

Pittarello è entrato nel secondo tempo e si è fatto notare: «La partita dura 90 minuti. In alcuni momenti servono determinati uomini, in altri giocatori con caratteristiche diverse».

«Il sistema di gioco è importante ma è più importante come giochi - ha concluso Caserta -. L’azione del gol l’abbiamo provata più volte durante la settimana ed è uscita. Non meritavamo di perdere per quanto visto nella ripresa. Ci siamo giocati la partita a viso aperto contro una grande squadra».