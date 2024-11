L'Aia ha comunicato che c'è una variazione sul direttore di gara per la sfida valida per il sesto turno di Serie B, in programma domani sera al Ceravolo

Il Catanzaro di Fabio Caserta si appresta a disputare la quarta partita casalinga di questo inizio di stagione. Dopo lo 0-0 del Tombolato, venerdì sera al Ceravolo arriva la Cremonese di Giovanni Stroppa. Sottotono nelle prime cinque partite e con un punto in più classifica rispetto alle aquile, i grigiorossi hanno pareggiato l'ultimo match allo Zini contro lo Spezia: al gran goal dalla distanza di Collocolo ha risposto il colpo di testa in mischia di Hristov.

C'è una variazione per quanto concerne l'arbitro che dirigerà la partita. «Si comunica che Marco Piccinini, designato come arbitro per la gara Catanzaro-Cremonese valida per la 6ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma venerdì 20 settembre, sarà sostituito da Ivano Pezzuto», questo il comunicato presente sul sito web dell'Aia.

Il direttore di gara della sezione di Lecce conta solo due precedenti con i giallorossi: Catanzaro-Benevento dei quarti di finale playoff del lontano 2014, terminato 2-1 per le streghe, e Catanzaro-Bari dello scorso campionato di B. In quel frangente la spuntarono le aquile 2-0 grazie alle reti di Jari Vandeputte - uno dei due grandi ex insieme a Fulignati - e di capitan Pietro Iemmello.

D'altra parte, Pezzuto ha sempre portato bene alla Cremo: 10 incontri con 5 vittorie e 5 pareggi. Al Catanzaro il compito di rompere questa curiosa imbattibilità.