Mister Vivarini in conferenza stampa dopo il match tra Catanzaro e Frealpisaló terminato 3 a 0 per i giallorossi, ha voluto spiegato qual è stata l’arma in più dei suoi che, dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa hanno fatto una grande prestazione. «A fine primo tempo abbiamo resettato la fase del non possesso. Abbiamo concesso delle ripartenze a loro. Colpa di alcune nostre superficialità. Nel secondo tempo poi siamo riusciti a correggere questo. Lavorando bene in fase di non possesso arrivano i risultati che fai quando hai i giocatori giusti che entrano in campo con la giusta mentalità».

Attacco pesante schierato dal primo minuto, una scelta azzeccata da mister Vivarini: «Donnarumma e Iemmello insieme hanno fatto un ottimo lavoro. Nel primo tempo hanno combinato bene e si sono creati le occasioni più pericolose, peccato che non siano riusciti a fare gol. Ma non è importante chi parte dall’inizio, conta la squadra. A seconda del tipo di avversario hai bisogno di fare delle scelte e oggi questa ha funzionato».

Ventuno punti in classifica e seconda posizione momentanea, momento magico: «La classifica è importante ma noi dobbiamo assolutamente consolidare questa categoria, questo è il nostro obiettivo. Ma anche la partita di oggi è stata complicata e quindi devi stare sempre attento». Conclude poi sui tifosi: «Ogni fine partita ormai è uno spettacolo. Sono fantastici».